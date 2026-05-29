SL sigue en el top ten de robo de carga

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San Luis Potosí se mantiene entre las primeras diez entidades con la mayor incidencia de robo de carga, ubicándose en el séptimo sitio, pero con el agravante de que, en el apartado de robo de autopartes, sube al quinto sitio, señala un reporte de la consultoría Overhaul.

Incidencia y ranking nacional del robo de carga

En el documento "México: reporte Q1-2026 de robo de transporte de carga", la empresa señala que el seis por ciento de los robos de carga que se presentaron en carreteras mexicanas durante los primeros tres meses del año se registraron en territorio de San Luis Potosí.

Con esto, el estado se posicionó en el séptimo sitio entre los estados. En el primer lugar se ubicó el Estado de México, con el 19 por ciento de los casos; Puebla, con 13 por ciento y Guanajuato, con el ocho por ciento.

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La consultora señala que el estado presentó una reducción de uno por ciento en el indicador.

Zonas y modus operandi en San Luis Potosí

Sin embargo, el desempeño de San Luis empeoró en el apartado de robo de carga, en donde ocupa el quinto lugar, con un siete por ciento de incidencia de este delito.

En ese delito, Overhaul detectó dos zonas en San Luis Potosí en las que se desarrollaron la mayor parte de los asaltos: la Zona Industrial de la capital y la carretera 57, entre la CDMX y Matehuala, que concentra el ocho por ciento de los casos a nivel nacional.

El principal modus operandi en la región, indica el reporte, es la interceptación de unidades en tránsito (80%). El principal objetivo de los delincuentes son las "madrinas", transportes que cargan varios vehículos en 73% y tractocamiones en 21%. Respecto al patrón temporal, el 50% de los incidentes se registraron entre jueves y viernes.

El horario de mayor riesgo es en las noches entre las 20:00 y 07:00 horas con 58% de los eventos de robo de carga registrados en todo el país.