Robos a transeúntes afectan a potosinos

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Los robos a transeúntes en la vía pública mantienen una incidencia constante en San Luis Potosí. Entre enero y mayo de 2026 se iniciaron 313 carpetas de investigación por este delito, de las cuales 198 fueron cometidas con violencia y 115 sin violencia, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Marzo, mes con mayor incidencia de robos a transeúntes

El registro oficial muestra que marzo fue el mes con la mayor incidencia, al contabilizar 71 denuncias, de las cuales 46 fueron con violencia y 25 sin violencia. Le siguieron mayo con 62 casos, febrero con 61, enero con 60 y abril con 59, lo que refleja una variación mínima entre un mes y otro.

Predominio de robos violentos en San Luis Potosí

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En enero se documentaron 39 robos violentos y 21 sin violencia; en febrero fueron 33 con violencia y 28 sin violencia. Para abril, las autoridades registraron 37 casos con violencia y 22 sin violencia, mientras que en mayo la cifra de hechos violentos ascendió a 43, con 19 robos sin violencia.

Las estadísticas también muestran que la violencia predominó en este tipo de ilícitos durante todo el periodo analizado. Del total de denuncias presentadas entre enero y mayo, cerca de dos de cada tres correspondieron a robos cometidos mediante el uso de la fuerza o amenazas contra las víctimas.

Los datos forman parte de la incidencia delictiva del fuero común reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y corresponden a las carpetas de investigación iniciadas por las autoridades durante los primeros cinco meses de 2026.