Incierto, el manejo de la Zona Industrial
No hay certidumbre, por ejemplo, sobre el mantenimiento
El decreto que regula la Zona Industrial presenta vacíos que permiten la instalación de giros incompatibles —incluso en áreas de riesgo— y generan conflictos entre autoridades estatales y municipales, advirtieron empresarios ante la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado.
Empresarios advierten vacíos en decreto Zona Industrial
Representantes de organismos como la Canacintra, Coparmex, IPAC y la UUZI, señalaron que la falta de precisión en el uso de suelo abre la puerta a escenarios irregulares.
Ónix Ponce Lomas, vicepresidente de Canacintra, explicó que la Zona Industrial —con más de 2 mil 500 hectáreas y alrededor de 600 empresas— arrastra rezagos en infraestructura y ordenamiento, a lo que se suma un decreto actualizado en 2014 que, aunque buscó modernizar disposiciones previas, carece de delimitaciones claras sobre el polígono territorial, los giros permitidos y las responsabilidades de cada nivel de gobierno.
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Ambigüedad en responsabilidades y uso de suelo
Entre los principales problemas, destaca la ambigüedad sobre quién debe atender el mantenimiento, así como la falta de claridad en el uso de suelo.
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