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Incierto, el manejo de la Zona Industrial

No hay certidumbre, por ejemplo, sobre el mantenimiento

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Incierto, el manejo de la Zona Industrial

El decreto que regula la Zona Industrial presenta vacíos que permiten la instalación de giros incompatibles —incluso en áreas de riesgo— y generan conflictos entre autoridades estatales y municipales, advirtieron empresarios ante la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado.

Empresarios advierten vacíos en decreto Zona Industrial

Representantes de organismos como la Canacintra, Coparmex, IPAC y la UUZI, señalaron que la falta de precisión en el uso de suelo abre la puerta a escenarios irregulares.

Ónix Ponce Lomas, vicepresidente de Canacintra, explicó que la Zona Industrial —con más de 2 mil 500 hectáreas y alrededor de 600 empresas— arrastra rezagos en infraestructura y ordenamiento, a lo que se suma un decreto actualizado en 2014 que, aunque buscó modernizar disposiciones previas, carece de delimitaciones claras sobre el polígono territorial, los giros permitidos y las responsabilidades de cada nivel de gobierno.

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Ambigüedad en responsabilidades y uso de suelo

Entre los principales problemas, destaca la ambigüedad sobre quién debe atender el mantenimiento, así como la falta de claridad en el uso de suelo.

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