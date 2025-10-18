Incumple el PT obligaciones de transparencia

El Partido del Trabajo (PT) en San Luis Potosí no ha publicado hasta ahora en 2025 información sobre el destino de los recursos públicos que recibe, señaló la organización civil Ciudadanos Observando. La agrupación también criticó la falta de acción de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ante este incumplimiento.

De acuerdo con la ley de transparencia, los partidos políticos están obligados a publicar mensualmente en la Plataforma Estatal de Transparencia sus reportes de egresos, detallando montos, conceptos, beneficiarios y nombres de quienes autorizan los gastos. Sin embargo, el PT no ha realizado ninguna actualización en lo que va del año, lo que representa —según la organización— una violación directa a sus obligaciones legales.

Ciudadanos Observando subrayó que la Cegaip no ha emitido apercibimientos ni sanciones por este incumplimiento, manteniendo un "silencio total" frente a la falta de transparencia. La agrupación calificó a los comisionados José Gerardo Navarro y Ana Cristina García Nales como cómplices por no actuar ante estas irregularidades.

A través de una investigación especial realizada por la organización, dieron a conocer que el Partido del Trabajo recibe 849 mil 308 pesos mensuales en promedio de recursos públicos y operará con un presupuesto anual de 10 millones 191 mil 700 pesos durante 2025. Pese a ello, mantiene oculto el destino de los fondos, lo que genera sospechas sobre un posible uso indebido de las prerrogativas.

El informe precisa que los principales incumplimientos del PT se concentran en dos áreas: la opacidad en sus egresos, al no publicar la información correspondiente, y la falta de transparencia salarial, al omitir las percepciones de su plantilla laboral.

La investigación de Ciudadanos Observando concluye que la mayoría de los partidos en San Luis Potosí incumplen con las obligaciones de transparencia, mientras que la Cegaip no ha implementado medidas correctivas ni sanciones frente a estas violaciones.