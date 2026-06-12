No levanta industria este 2026
Por segundo mes seguido, SLP presenta retroceso
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La industria en San Luis Potosí mantuvo números rojos en este año, al repetir en febrero una baja en el Índice Mensual de Actividad Industrial por Entidad Federativa elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
San Luis Potosí registra caída en actividad industrial en febrero
En el reporte correspondiente al mes de febrero, el indicador para San Luis Potosí cayó un seis por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.
El indicador industrial también presentó un comportamiento negativo en enero, aunque de una magnitud inferior, pues la baja fue de 1.2 por ciento.
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Esta segunda baja consecutiva ya supera el último resultado positivo obtenido por San Luis, en diciembre de 2025, que fue un alza de 5.9 por ciento.
Sectores industriales afectados y desempeño estatal
De los cinco rubros de la industria que revisa el Inegi, cuatro de ellos presentaron resultados negativos. La mayor pérdida fue en la generación eléctrica con un 32.4 por ciento, la industria le sigue con una pérdida de 7.4 por ciento.
La construcción se redujo 6.3 por ciento y la minería se redujo 1.1 por ciento.
La única rama que presentó resultados positivos, la construcción, presentó un avance de 13.6 por ciento.
El estado fue uno de los 20 que en el segundo mes del año presentaron reducciones en el desempeño.
Entre los de mejor desempeño en la actividad industrial se ubicaron Colima, con 15 por ciento de aumento, Tamaulipas, con un alza de 14 por ciento y Nayarit, que subió 10.1 por ciento.
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