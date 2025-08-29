Inflación afecta la economía de familias

El diputado Luis Emilio Rosas Montiel, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, señaló que, aunque los ingresos de los trabajadores han aumentado, las familias enfrentan una caída en su poder adquisitivo.

"Ha habido un incremento en los ingresos en general de los trabajadores, pero ha caído el ingreso de las familias. O sea, los trabajadores tienen más ingreso, pero las familias no les está alcanzando", advirtió.

El legislador hizo referencia a datos del Inegi que reportan la pérdida de aproximadamente 80 mil empleos en San Luis Potosí entre el año pasado y lo que va del presente, con sectores como hotelería, restaurantes y construcción entre los más afectados.

Indicó que la economía es multifactorial y no depende exclusivamente de los gobiernos locales, pues también se ve impactada por factores externos como las tensiones económicas internacionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"No todo depende del gobierno. De hecho, en menor medida, lo que más depende de la economía es de cómo están los mercados. Sabemos que ha habido tensiones importantes a nivel mundial desde la llegada del presidente Donald Trump y que no se le pueden atribuir al actuar de un gobierno local", comentó.

Reconoció el diputado que hasta el momento no se ha entablado un diálogo formal con empresarios respecto a la reducción de personal, aunque consideró que éste será un tema que debe atenderse.

en el próximo periodo ordinario.

de sesiones del Congreso.

-Frente a la informalidad laboral, que afecta a más del 50 por ciento de la población, propuso medidas como la capacitación, la formalización de negocios y el financiamiento de micronegocios.

"A veces lo que se necesita es nada más un empujoncito para poder echar a andar un micronegocio de manera formal", apuntó. El legislador también resaltó la necesidad de innovar en las políticas de desarrollo económico y citó como ejemplo el programa de digitalización impulsado por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Afirmó que mantener cercanía con la ciudadanía y promover nuevas ideas es necesario para preservar empleos, mejorar los ingresos familiares y reducir la informalidad en San Luis Potosí.