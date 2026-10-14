Informa el INE requisitos para independientes
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Las personas que busquen una diputación federal por la vía independiente deberán reunir apoyo equivalente al 2 por ciento de la Lista Nominal de Electores de su distrito y acreditar respaldo ciudadano en al menos 50 secciones electorales, como parte de los requisitos para avanzar en el proceso de candidatura.
Patricia Santos Quevedo, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí, informó que la ciudadanía interesada tiene hasta el 13 de diciembre para manifestar su intención de participar ante la Junta Distrital correspondiente a su domicilio.
El organismo revisará que las solicitudes cumplan con los requisitos y que los expedientes estén integrados correctamente. Las Juntas Distritales tendrán hasta el 14 de diciembre para expedir las constancias a quienes acrediten las condiciones necesarias para continuar con el procedimiento.
Con la constancia, las personas aspirantes podrán avanzar a la etapa de recolección de apoyo ciudadano, cuyo plazo vence el 12 de febrero. Para reunir las firmas, el INE habilitará una aplicación y ofrecerá capacitaciones; en determinadas circunstancias, también permitirá recabar los apoyos por escrito mediante un régimen de excepción.
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El tope de gastos reportado para el procedimiento es de 220 mil 326 pesos con 20 centavos. La obtención del respaldo ciudadano dentro del plazo establecido será necesaria para quienes busquen contender por una diputación federal sin postularse mediante un partido político.
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