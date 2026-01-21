logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Fotogalería

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Informalidad en SLP, mayor a media nacional

Necesidad lleva a muchas personas a aceptar trabajos aún sin prestaciones legales

Por Samuel Moreno

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Informalidad en SLP, mayor a media nacional

La tasa de informalidad laboral en San Luis Potosí se mantiene alrededor del 56 por ciento, un nivel superior a la media nacional estimada en 54 por ciento, y que no ha mostrado variaciones significativas durante los últimos dos años, reconoció Luis Cervantes Salgado, encargado de la Dirección General de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el estado.

El funcionario explicó que la reducción de este indicador es una de las principales encomiendas planteadas desde el Gobierno Federal y un tema central en las mesas de trabajo de la Conferencia Nacional de Secretarías del Trabajo (Conasetra), en la que recientemente participó la delegación potosina en reuniones realizadas en la Ciudad de México.

Cervantes Salgado señaló que la informalidad es un fenómeno complejo que impacta a todos los sectores y no sólo depende de las autoridades, sino también de la disposición de empleadores y trabajadores.

Indicó que una de las estrategias que impulsa la STPS es la realización de ferias de empleo, con el objetivo de acercar a la población opciones de trabajo formal con prestaciones de ley.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Apuntó que, además de promover vacantes formales, se trabaja en el diseño de una estrategia integral que incentive a los empleadores a abrir espacios laborales regulados y, al mismo tiempo, permita que las personas conozcan las ventajas de incorporarse a un empleo formal, como la seguridad social y la estabilidad laboral.

LEA TAMBIÉN

Coparmex insta a resolver la informalidad laboral en México

Juan José Sierra de Coparmex destaca la necesidad de abordar la informalidad laboral en México

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Condicionan entrega de Viviendas Bienestar a la donación de predios
Condicionan entrega de Viviendas Bienestar a la donación de predios

Condicionan entrega de Viviendas Bienestar a la donación de predios

SLP

Samuel Moreno

Reafirma San Luis Potosí liderazgo en la Feria Internacional de Turismo
Reafirma San Luis Potosí liderazgo en la Feria Internacional de Turismo

Reafirma San Luis Potosí liderazgo en la Feria Internacional de Turismo

SLP

Redacción

El alcalde EGC, único invitado a la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo

SHCP podrá acabar con contribuyentes
SHCP podrá acabar con contribuyentes

SHCP podrá acabar con contribuyentes

SLP

Martín Rodríguez

Las nuevas facultades de la dependencia abre espacio a abusos

Defiende alcalde labor de la policía
Defiende alcalde labor de la policía

Defiende alcalde labor de la policía

SLP

Rolando Morales