Informan saldo blanco en Pozos durante el Buen Fin

Al menos en Villa de Pozos, el evento comercial de El Buen Fin, terminó sin novedades en cuanto a temas de seguridad pública de acuerdo con los informes generados por la Guardia Civil de esta demarcación.

“Del 13 al 17 de noviembre se registró saldo blanco derivado del operativo de vigilancia implementado en centros comerciales y áreas de alta afluencia de personas”, fue el comentario oficial de la corporación policial que realizó operativos de prevención y vigilancia en los días previos al evento, durante y al final de la jornada de ventas.

A la par de la vigilancia en centros comerciales y corredores de gran afluencia de transeúntes, la Guardia Civil de Pozos, desplegó personal operativo en las principales vialidades para agilizar la movilidad de automotores, prevenir dobles filas, evitar apartados de espacios y reducir el riesgo de incidentes viales priorizando la seguridad peatonal.

La corporación detalló que la totalidad del estado de fuerza participó en recorridos presenciales y de proximidad social, tanto en unidades motoras como a pie - tierra, y se procuró tener presencia frecuente en puntos importantes como bancos; cajeros automáticos; plazas y tiendas departamentales, así como en casas de empeño, importadoras y otros sitios.

