Ayer,hoy, mañana

Un sueño: Sobre la arena de la playa, caminaba con el Señor… En el firmamento se dibujaban escenas de mi vida, y en la arena dos juegos de pisadas, uno era el mío y el otro del Señor. Cuando mire hacia atrás para ver las huellas, noté que varias veces a lo largo del camino de mi vida había solamente un juego de pisadas y esto había sucedido en los tiempos más dolorosos y tristes de mi vida. Pregunte al Señor: Señor, me dijiste que cuando decidiera seguirte, caminarías siempre a mi lado. Pero he notado que en los mementos más difíciles hay solamente un par de pisadas. ¿Por qué cuando más te necesitaba, me abandonaste?. El Señor me contesto: Hijo, te quiero y nunca, nunca te abandonaría, cuando veas solamente un par de pisadas es que yo te llevaba en mis brazos…” Anónimo… Santoral para hoy: San Abdias profeta. Crispín obispo. Máximo. Fausto. Severino. Exuperio y Feliciano… Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años… Nuestras condolencias a la Familia Díaz Infante Compean por el fallecimiento de la señora Ofelia Compean de Díaz Infante que partió a gozar de la paz del Señor… Para sus hijos: Ofelia, Chucho, José Manuel, Cuca, Federico, Enrique, Tere y Carmelita, sus hijos políticos nietos, bisnietos, seres queridos que el Todopoderoso les envié paz a sus corazones en estos momentos de dolor… Para doña Ofelia que descanse en paz y luzca para ella la luz perpetua… Luciana Blanco Ascanio recibió el sacramento del bautismo en emotiva ceremonia acompañada de sus papas Raymundo Blanco y Ana Sofía Ascanio que invitaron como padrinos de su heredera a Ana Gabriela Díaz Infante, José Ramón Benavente, Alejandra Ascanio y Sebastián Villasana, que desde el momento que el sacerdote derramó sobre la cabecita de Luciana las Aguas del Jordán han adquirido un compromiso espiritual con ella… Estuvieron presentes los abuelos y bisabuela, tíos y numerosos amigos, quienes posterior acompañaron a Raymundo y Ana Sofía en la reunión que ofrecieron en honor de su hijita… Enhorabuena a la nueva cristiana… Renata Castillo y Alfredo Hernández preparan todo lo necesario para sus esponsales que serán en unas semanas más… Con este motivo Benilde Díaz Infante de Hernández ofreció a la novia una cordial bienvenida a su familia… Renata llegó acompañada de su mamá Ana Luisa Arguelles y fueron recibidas por la anfitriona que preparó para la ocasión numerosos detalles y regalos para su nuera… Estuvieron en la reunión familiares y amistades de Benilde y Renata, quienes compartieron esta fiesta tan agradable para la prometida de Alfredo… Ingrid de Luna y Felipe Martín Alba se comprometieron en matrimonio con los mejores parabienes de parte de sus respectivas familias… Adelantamos “Mañanitas” para mañana a Lula Díaz Infante de Ibáñez al celebrar una vuelta más al Sol… Lula escuchará los buenos deseos de parte de su esposo Manuel Ibáñez, sus hijos: Ana Greta y Pedro; Regina y Armando; Andrés y Ana; sus nietos: Lorenza y Manu; Roberta, Carlota y Eugenio; Alana y Alejo; de sus hermanos y amistades que por diferentes medios les harán llegar lo mejor para el año que empieza… Saludos para Lula desde esta columna… Se llevó a cabo el Bazar Fundación Juan Pablo para reunir fondos para los niños en tratamiento del Hospital Central, tuvo lugar en el salón Regina donde se vendieron cosas en muy buen estado y antes de terminar el bazar hubo ofertas para las personas que acudieron al mismo… Hoy se celebra el Día del Hombre… Hasta la próxima…