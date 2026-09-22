Tiene gobierno una deuda con la transparencia

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El quinto informe de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona puede resaltar la infraestructura como parte de la huella que dejará este sexenio, pero también destaca que tras la desaparición de los organismos autónomos, se generó una enorme deuda con la transparencia y la rendición de cuentas, aseguró el titular del Consejo Empresarial Mexicano Capítulo San Luis (CEM), Jaime Chalita Zarur.

Informe de Gallardo resalta infraestructura y deuda en transparencia

En entrevista, el representante empresarial aseguró que otros niveles de gobierno tienen esa misma responsabilidad, que se ha generado desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador propuso la desaparición de los organismos de contrapeso y autónomos, que fue aprobada por el Legislativo federal.

A partir de entonces, la tendencia ha sido replicada en los gobiernos estatales.

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Avances en seguridad pública reconocidos por CEM

En materia de seguridad, Chalita Zarur reconoció que en este quinto año de gobierno gallardista hay avances, que incluyen la ampliación del espectro de persecución del delito y la generación de mecanismos para aumentar el castigo al delito.

Añadió que se ha avanzado en el combate a la impunidad, los cuerpos de seguridad pública se han aplicado para entrar de manera frontal al combate al delito y eso es bueno para San Luis Potosí.

Expuso que siempre hay que mejorar y no solamente mantener el ritmo, porque a veces la autoridad baja la guardia y se expone a que le tiren un nocaut.

Admitió que los informes de gobierno pueden tener un tono triunfalista, pero en el caso particular del gobernador Gallardo, se tiene que resaltar la infraestructura que se ha construido.

Sin embargo, aseveró también que debe ponerse en relieve el pendiente que se deja con la ciudadanía, al desaparecer los organismos autónomos.

El dirigente empresarial consideró que se tiene que dar un voto de confianza para el caso de la seguridad pública.