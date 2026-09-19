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"Nuevo modelo de transparencia tendrá que responder a retos"

Gama planteó incorporar más participación ciudadana en el esquema

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
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"Nuevo modelo de transparencia tendrá que responder a retos"
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      Con la desaparición de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip), uno de los pendientes del nuevo sistema de transparencia en San Luis Potosí será establecer con claridad quién podrá intervenir y sancionar a las instituciones que incumplan con sus obligaciones de acceso a la información.

      Marco Antonio Gama Basarte y el nuevo modelo de transparencia

      El diputado Marco Antonio Gama Basarte señaló que el nuevo modelo debe contar con independencia y facultades suficientes para evitar que las propias autoridades sean las encargadas de supervisar el cumplimiento de las obligaciones que les corresponden. También planteó incorporar una mayor participación ciudadana en el esquema.

      Recurso de revisión y cambios en autoridades responsables

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      La magistrada María Eugenia Reyna Mascorro explicó que las personas conservarán el recurso de revisión como mecanismo para inconformarse cuando una solicitud sea rechazada, no sea atendida o la respuesta resulte incompleta. Sin embargo, precisó que la transición modificará tanto a las autoridades responsables de resolver estos recursos como el procedimiento para impugnar sus determinaciones.

      Otro de los aspectos señalados durante el foro "Hablemos de Transparencia y sus retos" fue la protección de información personal. La excomisionada de la CEGAIP Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo advirtió que el nuevo esquema también tendrá que responder a retos vinculados con archivos, ciberseguridad e inteligencia artificial. "Cuando protegemos datos personales, protegemos personas", afirmó.

      Gama Basarte indicó que las conclusiones del foro serán tomadas en cuenta durante la discusión de las leyes secundarias que aún debe aprobar el Congreso del Estado. El legislador sostuvo que el acceso a la información es un derecho establecido en el artículo 6º constitucional y no una concesión.

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