Inicia repunte de empleos por temporada

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Crisógono Sánchez Lara, informó que la generación de empleos en el estado ha mostrado un repunte en los últimos meses, lo que genera expectativas de cerrar el año con cifras positivas. Según detalló, diciembre históricamente es un mes activo para los trabajadores, y los 275 nuevos empleos registrados el mes pasado reflejan esta tendencia.

El funcionario indicó que, aunque actualmente hay 480 mil personas empleadas y alcanzar la meta de 500 mil sería complicado, confía en que los números se mantendrán en positivo. “Ya nosotros no le apostamos a poder cumplir con la meta; si bien es cierto, no creemos que podamos tener esos empleos en estos dos meses… tenemos la confianza en que podamos salir con números positivos”, señaló.

Sobre la perspectiva para el inicio de 2026, Sánchez Lara dijo que, en caso de una disminución en la creación de empleos, se reforzarán los esfuerzos para recuperar los puestos perdidos. También señaló que varios proyectos económicos planeados en la capital podrían generar nuevos empleos formales.

Respecto a los sectores con mayor crecimiento reciente, mencionó al automotriz y al agrícola, y prevé un repunte en la construcción de vivienda. Explicó que se proyecta edificar más de 4 mil viviendas durante el primer semestre del próximo año, utilizando terrenos recientemente asignados, lo que podría generar un aumento en la creación de empleo formal.

El secretario también se refirió a la visita de la agregada laboral del consulado estadounidense, enfocada en dar seguimiento a procedimientos relacionados con conflictos sindicales en empresas locales. Aseguró que los procesos fueron supervisados por autoridades federales y estatales y que no existen irregularidades que comprometan el clima laboral en el estado.