Arreglarán desperfectos en mobiliario de Villa de Pozos

Luego de diversos reclamos ciudadanos por el mal estado de algunos elementos del mobiliario urbano del jardín o plaza principal de Villa de Pozos, la actual concejal presidente Martha Patricia Aradillas Aradillas hizo un recorrido de supervisión por este espacio público y por el Teatro del Pueblo, con miras a resolver las deficiencias que restan atractivo al núcleo poblacional del nuevo municipio.

Junto con colaboradores de áreas como Infraestructura y Fortalecimiento Municipal, la funcionaria recorrió la totalidad del perímetro del jardín principal y señaló detalles que deben subsanarse, como el mal estado de algunas bancas; luminarias que no funcionan correctamente; la efigie de La Aguadora, icono de Villa de Pozos, la cual requiere de mantenimiento para que vuelva a funcionar; rampas para personas con discapacidad que deben contar con mejor señalización, etcétera.

Desde que Pozos se erigió como municipio libre, el jardín principal recibe más visitantes que desean conocer los aspectos turísticos de la demarcación, por lo que es importante que dicho espacio público permanezca en óptimas condiciones de mantenimiento.

La concejal presidente visitó también el Teatro del Pueblo, sitio donde se evaluaron las rampas de acceso; los baños públicos y las áreas verdes con el fin de mejorar la accesibilidad, la limpieza y la funcionalidad del recinto, lo que permitirá que este espacio continúe siendo útil para eventos culturales y recreativos.

