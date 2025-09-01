Inician clases con escuelas sin profesores

Con un pendiente de contratación de 50 profesores, inicia el ciclo escolar 2025-2026, y se espera que la autoridad apoye con los contratos, porque de lo contrario y a falta de docentes, hasta hay riesgo de manifestación de padres de familia, informó el secretario general de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Juan Carlos Bárcenas Ramírez.

Dijo que la perspectiva es de ese medio centenar de profesores que van a faltar, pero ya se están tomando las reuniones para designar los ingresos. Aseguró que en primaria ya hay avances, pero entre la secundaria no hay decisiones tomadas.

Añadió el dirigente magisterial potosino que se están tardando más en secundarias generales y técnicas, donde no hay nombramientos para el personal que debe cubrir las vacantes, y es por esa causa que están batallando.

Precisó que en vista de que se trata de esos niveles educativos, a los docentes los contratan por horas clase, pero también por asignaturas, por materias, y hay mayores complicaciones para dar espacio a los docentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dijo el dirigente confiar en que en el transcurso de la semana será resuelta la crisis, porque es previsible que haya manifestaciones de padres de familia cuando noten la ausencia de docentes. "Fue lo que comentamos al secretario, que había que tomar decisiones para evitar que los padres de familia se manifiesten".

Añadió que a lo mejor los padres de familia toleran unos días la etapa de falta de maestro, pero no hay indicios de que vayan a aguantar todo.

Este lunes inician el ciclo escolar un aproximado de 32 mil trabajadores de la educación, y medio millón de estudiantes, que se incorporan a clases para todos los niveles, desde educación inicial hasta licenciatura y posgrado.