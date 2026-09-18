Iniciarán asambleas informativas para becas educativas

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En la actualidad, en la entidad potosina existen 13 mil 950 beneficiarios con la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, informó José Osmar Rodríguez Rubio, coordinador de Becas para el Bienestar en San Luis Potosí.

Refirió que los Servidores de la Nación, acudirán a los planteles educativos para realizar las asambleas informativas sobre el proceso de incorporación a la beca Benito Juárez para los estudiantes de nivel medio superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro, destinada para el nivel superior.

En conferencia de prensa, realizada en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) 125, estimó que, derivado del proceso de inscripción, se podrían incorporar alrededor 4 mil estudiantes más de las cuatro regiones del estado.

Explicó Rodríguez Rubio que, a partir de ayer 17 de septiembre, los escolares de nivel medio superior pueden incorporarse a la beca, y los de nivel superior hoy 18 de septiembre.

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