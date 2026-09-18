logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Iniciarán asambleas informativas para becas educativas

Por Rubén Pacheco

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
A
Iniciarán asambleas informativas para becas educativas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En la actualidad, en la entidad potosina existen 13 mil 950 beneficiarios con la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, informó José Osmar Rodríguez Rubio, coordinador de Becas para el Bienestar en San Luis Potosí.

      Refirió que los Servidores de la Nación, acudirán a los planteles educativos para realizar las asambleas informativas sobre el proceso de incorporación a la beca Benito Juárez para los estudiantes de nivel medio superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro, destinada para el nivel superior.

      En conferencia de prensa, realizada en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) 125, estimó que, derivado del proceso de inscripción, se podrían incorporar alrededor 4 mil estudiantes más de las cuatro regiones del estado.

      Explicó Rodríguez Rubio que, a partir de ayer 17 de septiembre, los escolares de nivel medio superior pueden incorporarse a la beca, y los de nivel superior hoy 18 de septiembre. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Natalia Castillo responderá con acciones legales a Congreso
        Natalia Castillo responderá con acciones legales a Congreso

        Natalia Castillo responderá con acciones legales a Congreso

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Rechaza vínculos con Sánchez Zumaya y anunció demandas contra diputados que la acusan de agresiones

        Van por dueños de inmuebles por tala de árboles (video)
        Van por dueños de inmuebles por tala de árboles (video)

        Van por dueños de inmuebles por tala de árboles (video)

        SLP

        Samuel Moreno

        Son dos casos recientes en Privada del Parque y en la calle Perla de Valle Dorado

        Reparan daño en acueducto El Realito; hoy iniciaría suministro
        Reparan daño en acueducto El Realito; hoy iniciaría suministro

        Reparan daño en acueducto El Realito; hoy iniciaría suministro

        SLP

        Rubén Pacheco

        La avería en el equipo de bombeo fue causado por una tormenta eléctrica

        Denuncian tala de árboles en distintas zonas de la capital
        Denuncian tala de árboles en distintas zonas de la capital

        Denuncian tala de árboles en distintas zonas de la capital

        SLP

        Iván Edmundo Rodríguez

        Aparentemente, fueron cortados sin sin permiso en Privada del Parque y en la colonia Valle Dorado