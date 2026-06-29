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Propone C.O. unificar acciones contra Ley Serrano

Señala González Covarrubias que sería más efectiva la acción

Por Martín Rodríguez

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Propone C.O. unificar acciones contra Ley Serrano
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      Antes que diseñar tantas iniciativas para echar abajo la Ley Serrano, hacemos un llamado para que San Luis Potosí vuelva a los tiempos de la unidad de todos aquellos que pueden fortalecer una sola propuesta de retiro de la reforma que está en la operación y ha afectado a aquellos que ejercen su libertad de expresión en la generación de contenidos, advirtió José Guadalupe González Covarrubias, vocero de la organización civil Ciudadanos Observando.

      Dijo que se debe destacar la congruencia de la diputada Gabriela Torres, al votar en contra de la iniciativa dada a firmar a Héctor Serrano y presentar una iniciativa para anularla, sobre todo porque algunos nada más presumieron el voto en contra o la abstención pero no emprendieron acciones.

      Informó que luego del pronunciamiento de la fracción panista en el Congreso del Estado, acerca de la presentación de otra iniciativa para despenalizar la libertad de expresión, además de la presentada por un ciudadano por su cuenta y de la opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es un hecho que todo suma, pero sería mejor juntar todas las iniciativas en una sola.

      Aclaró que viene una etapa todavía crítica, porque no se sabe si habrá eco de los diputados de oposición, pero también hay un escenario adverso cuando lejos de asumir una postura de escucha, la diputada Roxana Hernández en su papel de servidora pública se condujo con agresividad total hacia quienes pedían ser tomados en cuenta y se encontraron con un muro de hierro.

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