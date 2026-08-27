INAH, impedido para investigación arqueológica en Cerro Gordo

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El 11 de agosto de 2026, personal de la Sección de Arqueología del Centro INAH San Luis Potosí realizó una inspección en el Cerro Gordo, del Ejido del mismo nombre, para atender la preocupación comunitaria sobre posibles afectaciones al patrimonio arqueológico.

Durante el recorrido, informó el INAH, se identificaron materiales líticos en superficie como puntas de proyectil, lascas y piezas en proceso de elaboración, que corresponden a actividades de manufactura propias de un campamento de recolectores cazadores.

El informe técnico del arqueólogo Víctor Valdovinos señala que "existen en el flanco este de Cerro Gordo evidencia arqueológica que corresponde, al menos, a un campamento de recolectores cazadores de mediano tamaño". También se observó afectación reciente derivada del camino de acceso al banco de materiales.

El INAH dijo reconocer y respetar el relato comunitario de que en algún momento del pasado, habrían aparecido restos humanos en una oquedad del cerro.

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Sin embargo, agregan, durante la inspección no se identificaron entierros, tumbas, restos óseos ni estructuras excavadas. "La oquedad mencionada corresponde a una formación natural del cerro, propia de la geología del lugar. La evidencia registrada es exclusivamente lítica y en superficie".

El INAH precisó también que el Cerro Gordo es un banco de materiales de propiedad privada, explotado desde la década de 1980 y, debido a esta condición jurídica, el INAH no puede desarrollar proyectos de investigación arqueológica sin la anuencia expresa de los propietarios, conforme a la legislación federal en materia de patrimonio arqueológico.

"No obstante, el Centro INAH San Luis Potosí reafirma su disposición para acompañar al Ejido Cerro Gordo en la defensa de su territorio y en la protección de su patrimonio cultural inventariando y registrando las piezas arqueológicas que la comunidad resguarda; brindando asesoría técnica y museográfica si el Ejido decide impulsar la creación de un museo comunitario; acompañando procesos de gestión y diálogo institucional cuando la comunidad así lo requiera", dice el comunicado.

El conflicto: Habitantes, en desacuerdo con explotación

El Ayuntamiento de Zaragoza ha mencionados que no intervendrá directamente en el conflicto por la explotación del "Cerro Gordo", por donde hay un banco de materiales y se proyecta un tramo del Libramiento Oriente, pese a que la presidenta municipal, Amada Zavala, aseguró que respalda a los habitantes que buscan frenar su destrucción.

La alcaldesa argumentó que el terreno fue vendido por el ejido y actualmente es propiedad privada, por lo que consideró que el conflicto debe ser atendido por los propios ejidatarios.

La disputa comenzó tras las detonaciones realizadas por la empresa Hoganza S.A. de C.V. para utilizar el cerro como banco de materiales destinado a la construcción de un tramo del Libramiento Oriente.

El pasado 4 de agosto, habitantes de Cerro Gordo acudieron al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para denunciar las intervenciones y solicitar un diagnóstico arqueológico que permita identificar, delimitar y proteger posibles bienes con valor patrimonial, incluidos vestigios prehispánicos reportados por la comunidad.

Zavala afirmó estar en contra de la destrucción del cerro, aunque sostuvo que el municipio no tiene injerencia debido a que el predio fue vendido por el ejido.

La presidenta municipal dijo desconocer las razones de la venta y también cuestionó la actuación del delegado de Cerro Gordo, sin precisar el motivo de su señalamiento.

Como una posible salida al conflicto, señaló que propuso a los habitantes dialogar con el ejido para buscar la entrega de otro terreno a cambio de conservar el cerro.