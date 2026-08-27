PVEM descarta alianza con el PRI en SLP
El partido respondió a la propuesta de Alejandro Moreno y afirmó que mantendrá acuerdos con las fuerzas de la 4T
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El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rechazó la posibilidad de establecer una alianza con el PRI en San Luis Potosí, después de que el dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, abrió la puerta a un acuerdo electoral rumbo a 2027.
Durante su visita al estado, Moreno Cárdenas reconoció que todavía no existen conversaciones formales con el Verde, pero afirmó que su partido mantiene comunicación con todas las fuerzas políticas y está dispuesto a construir una "gran coalición" para impedir una victoria de Morena.
La propuesta recibió respuesta horas después. Mediante un comunicado, el PVEM aclaró que el diálogo con otros partidos no supone un cambio en sus compromisos políticos.
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"No tenemos interés de generar alianzas con ninguna fuerza política distinta a las que acompañamos el Segundo Piso de la Cuarta Transformación", señaló.
El partido refrendó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y sostuvo que las definiciones electorales se tomarán en los tiempos y por las vías correspondientes, con respeto a su identidad y a los acuerdos establecidos con sus aliados.
La postura ocurre mientras se reconfigura el escenario electoral potosino. La dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, afirmó recientemente que su partido competirá sin el PVEM por la gubernatura, las diputaciones locales y los ayuntamientos, aunque contempla acuerdos con el PT y Nueva Alianza.
En contraste, el Verde mantiene como una de sus posibles cartas para la gubernatura a la senadora Ruth González Silva, mientras que el PRI busca recuperar competitividad mediante una coalición amplia.
Aunque rechazó la propuesta priista, el PVEM indicó que seguirá fortaleciendo su presencia en cada entidad conforme a las condiciones y prioridades locales. El comunicado no precisó si buscará competir solo en San Luis Potosí o si mantendrá alguna alianza con las fuerzas de la Cuarta Transformación en la elección estatal.
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