logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Inspeccionan y verifican 98 rutas de tianguis en SGS

Se revisa que cumplan con el giro comercial y no ingieran bebidas alcohólicas

Por Flor Martínez

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
A
Inspeccionan y verifican 98 rutas de tianguis en SGS
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, operan un total de 98 rutas de tianguis o mercados ambulantes, las cuales están reguladas por la Dirección de Comercio Municipal, a través de inspecciones y verificaciones del cumplimiento de la normativa vigente, afirmó su titular María Lidia Hernández Hernández.

      Explicó que, de las 98 rutas, 73 tienen actividades de lunes a viernes en, prácticamente, todo el municipio; mientras que 25 más operan sábados y domingos. 

      Dijo que entre las zonas con mayor presencia de tianguis se encuentran la Cabecera municipal, Los Fresnos, San Felipe, Pavón y Hogares Ferrocarrileros. 

      Por parte de las cuadrillas de inspección, se supervisa y vigila que los comerciantes coloquen perfectamente sus estructuras, que comercialicen productos del giro que dicen tener, que no invadan espacios y la vía pública, pasillos y cocheras, así como que hagan labores de limpieza al término de cada jornada y no ingieran bebidas alcohólicas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Luego, por el tema del calor, trabajadores de los puestos suelen beber cerveza en la comida, y eso lo supervisamos para evitarlo". 

      Dijo que hasta el momento la misma cantidad de rutas se ha mantenido, aunque sí ha habido peticiones de extensión; sin embargo, se evalúa que la ampliación de puestos no afecte a terceros y no obstruya la movilidad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cumple Canal 7, 32 años de transmisiones
      Cumple Canal 7, 32 años de transmisiones

      Cumple Canal 7, 32 años de transmisiones

      SLP

      Martín Rodríguez

      R. Gallardo lleva obras, movilidad y apoyos sociales a Tamazunchale
      R. Gallardo lleva obras, movilidad y apoyos sociales a Tamazunchale

      R. Gallardo lleva obras, movilidad y apoyos sociales a Tamazunchale

      SLP

      Redacción

      Durante su gira de trabajo, el gobernador inició la construcción del Blvr. Zacatipán y entregó mil luminarias led

      Protestan ejidatarios por despojo de tierras
      Protestan ejidatarios por despojo de tierras

      Protestan ejidatarios por despojo de tierras

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Exigieron al TSA desista de reconocer núcleo comunal en Escalerillas

      Pierde la capital 30 % de reserva territorial
      Pierde la capital 30 % de reserva territorial

      Pierde la capital 30 % de reserva territorial

      SLP

      Rolando Morales

      Así lo revela el Implan, esto luego de la creación de Villa de Pozos como municipio