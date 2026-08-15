Inspeccionan y verifican 98 rutas de tianguis en SGS

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En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, operan un total de 98 rutas de tianguis o mercados ambulantes, las cuales están reguladas por la Dirección de Comercio Municipal, a través de inspecciones y verificaciones del cumplimiento de la normativa vigente, afirmó su titular María Lidia Hernández Hernández.

Explicó que, de las 98 rutas, 73 tienen actividades de lunes a viernes en, prácticamente, todo el municipio; mientras que 25 más operan sábados y domingos.

Dijo que entre las zonas con mayor presencia de tianguis se encuentran la Cabecera municipal, Los Fresnos, San Felipe, Pavón y Hogares Ferrocarrileros.

Por parte de las cuadrillas de inspección, se supervisa y vigila que los comerciantes coloquen perfectamente sus estructuras, que comercialicen productos del giro que dicen tener, que no invadan espacios y la vía pública, pasillos y cocheras, así como que hagan labores de limpieza al término de cada jornada y no ingieran bebidas alcohólicas.

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"Luego, por el tema del calor, trabajadores de los puestos suelen beber cerveza en la comida, y eso lo supervisamos para evitarlo".

Dijo que hasta el momento la misma cantidad de rutas se ha mantenido, aunque sí ha habido peticiones de extensión; sin embargo, se evalúa que la ampliación de puestos no afecte a terceros y no obstruya la movilidad.