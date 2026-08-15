Pierde la capital 30 % de reserva territorial

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La creación del municipio de Villa de Pozos representó para San Luis Potosí la pérdida de alrededor del 30 por ciento de su área de reserva territorial, señaló el director del Instituto Municipal de Planeación (Implán), Javier Ernesto Flores Navarro, quien aseguró que, pese a ello, la capital mantiene suficiente disponibilidad de suelo para atender su crecimiento en las próximas décadas.

Impacto en la reserva territorial y expansión urbana

El funcionario explicó que la declaratoria de la Sierra de San Miguelito como Área Natural Protegida también redujo las posibilidades de expansión urbana, aunque precisó que la mayor parte de esos terrenos no estaban destinados a proyectos de vivienda popular, sino principalmente a desarrollos residenciales de mayor escala.

Flores Navarro indicó que las proyecciones elaboradas con base en información del Inegi estiman que la ciudad requerirá cerca de 4 mil hectáreas adicionales para su desarrollo futuro. Sin embargo, aseguró que actualmente existen alrededor de 8 mil hectáreas disponibles dentro de los llamados "huecos urbanos", por lo que consideró que la capital cuenta con margen suficiente para seguir creciendo sin comprometer nuevas áreas de conservación.

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Estrategias de crecimiento y desarrollo urbano

Aun así, adelantó que parte de la expansión urbana continuará orientándose hacia la zona norte de la ciudad y hacia la delegación de La Pila. En paralelo, el Implán impulsa la creación de subcentros urbanos con el objetivo de consolidar un modelo de ciudad policéntrica que reduzca los desplazamientos diarios y distribuya mejor la actividad económica.

Como parte de esa estrategia, destacó el potencial de la zona norte para convertirse en un polo logístico vinculado al transporte de mercancías, aprovechando la cercanía con el aeropuerto y la presencia de dos líneas ferroviarias.