R. Gallardo lleva obras, movilidad y apoyos sociales a Tamazunchale
Durante su gira de trabajo, el gobernador inició la construcción del Blvr. Zacatipán y entregó mil luminarias led
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El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó una gira de trabajo por Tamazunchale, donde inició la construcción del Bulevar Zacatipán–Acceso al Fraccionamiento Loma Linda, entregó mil luminarias LED y llevó el programa "Regreso a Clases" 2026 a más de 12 mil estudiantes de educación básica, además de anunciar la próxima
operación de RedMetro en la Huasteca Sur.
Con una inversión inicial de 28.4 millones de pesos, Ricardo Gallardo dio arranque a la modernización de 1.7 kilómetros del Bulevar Zacatipán, que beneficiará directamente a más de 2 mil habitantes y permitirá mejorar la movilidad, reducir tiempos de traslado y ofrecer mayor seguridad a automovilistas, transportistas y peatones. Como parte de las acciones de mejoramiento urbano, entregó además mil luminarias LED para renovar el alumbrado público en la cabecera municipal y diversas comunidades.
Durante la gira, el mandatario estatal anunció que próximamente entrará en operación RedMetro en la Huasteca Sur, con una ruta que partirá de Tamazunchale y conectará municipios como Matlapa, Axtla de Terrazas, Aquismón y Xilitla hasta Ciudad Valles, mediante unidades 100 por ciento eléctricas y servicio gratuito, moderno y seguro para miles de habitantes de la región.
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En la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", acompañado por el presidente municipal Adelaido Cabañas Hernández, el gobernador entregó apoyos del programa "Regreso a Clases" 2026, que beneficiará a 12 mil 523 alumnas y alumnos de educación básica con zapatos, mochilas y útiles escolares, este respaldo se complementa con el Seguro al Estudiante, que brinda atención médica ante accidentes dentro de los planteles o durante los traslados.
Ricardo Gallardo destacó que estas acciones se suman al programa Seguridad Alimentaria, que beneficia a más de 25 mil 323 familias de Tamazunchale, consolidando una atención integral que combina infraestructura, movilidad, servicios públicos, educación y apoyo directo a la economía familiar en la Huasteca Sur.
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Redacción
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