Instalarán 245 cámaras en aulas de los Cobachs

A reserva de obtener el consentimiento de padres, madres y tutores, Ricardo Daniel Centeno Trejo, director general del Colegio de Bachilleres en el estado (Cobach), informó la instalación de 245 cámaras de videovigilancia en salones de clase y detectores de reconocimiento facial en las entradas de los planteles del subsistema.

En entrevista, refirió que la colocación de los dispositivos tecnológicos, se llevará a cabo en los planteles tipo C (los más grandes) de la capital potosina, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles.

Explicó que la medida busca inhibir el bullying o acoso escolar, garantizar la seguridad del alumnado y mejorar las condiciones de vigilancia al interior de los complejos educativos.

Para el caso del reconocimiento de la cara, refirió que, al ingresar se reportará el horario de ingreso del alumnado, por lo cual, si no acuden y les informa a sus padres que sí asistieron quedará documentado oficialmente la inasistencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Centeno Trejo subrayó que esta disposición permitirá a las madres, padres y tutores conocer dónde se encuentran sus hijos, en aras de tener mayor certeza de su seguridad e integridad física.

“Al menos tener un respaldo contundente de lo que esté ocurriendo dentro de las aulas y otra cosa es que vamos a regresar los operativos mochila y ya va a dejar de ser una cuestión esporádica, va a ser permanente”, adelantó el directivo.

Puntualizó que, mediante los Comités de Seguridad, integrados por padres, madres, directivos y comité de alumnos, se ejecutarán las revisiones preventivas permanentes.