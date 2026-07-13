logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN EN GRANDE!

Fotogalería

¡CELEBRAN EN GRANDE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Admite la SCT falta de autobuses en SLP

La escasez de unidades retrasa los recorridos

Por Rubén Pacheco

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
A
Admite la SCT falta de autobuses en SLP
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Existen algunas rutas del sistema de transporte urbano colectivo que tardan más del tiempo de espera que debiera ser, debido a la insuficiencia de unidades, reconoció Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

      Insuficiencia de unidades en transporte público

      La funcionaria indicó lo anterior en entrevista, tras cuestionarle si tiene conocimiento de las condiciones en que opera la ruta 38 que conecta la zona centro con colonias del sector norte, pues de acuerdo con usuarios, deben de esperar hasta dos horas para transbordarlo.

      Afirmó que, en dicha línea se incorporaran dos autobuses más, medida que permitirá disminuir la espera de los pasajeros que buscan llegar a sus destinos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Comunicación con Comités Ciudadanos y acciones oficiales

      Subrayó que, aunque la dependencia estatal trabaja para mantener comunicación con los Comités Ciudadanos de Movilidad de la zona metropolitana, no existen estos cuerpos colegiados en todas las colonias, por ello, exhortó a los residentes donde tengan problemas con el paso del transporte, comunicarse a la secretaría vía telefónica o mediante redes sociales.

      "Hay falta de unidades, porque es uno de los problemas que hemos venido arrastrando aqui en San Luis Potosí, y hemos tratado de mejorar", admitió Martínez Acosta.

      Como lo anunció en días anteriores, la dependencia estatal se encuentra a la espera de un estudio elaborado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), a fin de conocer las necesidades y poder determinar cuántas unidades se necesitan para cubrir la demanda.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Denuncian formalmente a Pedro Sola por apología al maltrato animal en CDMX
        Denuncian formalmente a Pedro Sola por apología al maltrato animal en CDMX

        Denuncian formalmente a Pedro Sola por apología al maltrato animal en CDMX

        SLP

        El Universal

        Usuarios impulsan petición para cancelar

        UASLP abre proceso de reacomodo para aspirantes no admitidos
        UASLP abre proceso de reacomodo para aspirantes no admitidos

        UASLP abre proceso de reacomodo para aspirantes no admitidos

        SLP

        Rubén Pacheco

        Varias facultades y campus de la UASLP ofrecen espacios disponibles para aspirantes en proceso de reacomodo.

        Reconoce SCT retrasos en rutas por escasez de unidades
        Reconoce SCT retrasos en rutas por escasez de unidades

        Reconoce SCT retrasos en rutas por escasez de unidades

        SLP

        Rubén Pacheco

        Autoridades estatales invitan a ciudadanos a reportar problemas en transporte para fortalecer comunicación y atención

        Senadoras potosinas declaran no tener casas ni vehículos
        Senadoras potosinas declaran no tener casas ni vehículos

        Senadoras potosinas declaran no tener casas ni vehículos

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Ambas senadoras reportaron ingresos netos y cuentas bancarias sin detallar saldos.