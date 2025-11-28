Intensificarán vigilancia del Centro Histórico

El Ayuntamiento de San Luis Potosí alista un despliegue extraordinario de seguridad para el Centro Histórico durante el mes de diciembre, periodo en el que la afluencia de visitantes crece notablemente por la temporada navideña.

Así lo confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal, Juan Antonio Villa Gutiérrez, quien adelantó que el operativo “Diciembre Seguro” iniciará la próxima semana.

El funcionario señaló que la presencia policial en el primer cuadro de la ciudad se mantiene de forma diaria, principalmente en el Corredor Esmeralda, zona considerada de alta actividad turística y comercial. Explicó que la corporación cuenta con un grupo operativo especializado para la vigilancia de este sector, además de acciones enfocadas en movilidad y vialidad para evitar congestionamientos.

“El Centro Histórico cada diciembre se convierte en un punto de atracción natural. Cada año vemos más turismo, incluso visitantes de otros países, y eso nos obliga a fortalecer el esquema de seguridad”, expresó Villa Gutiérrez. Reconoció que el incremento de visitantes está relacionado con las actividades culturales, turísticas y de embellecimiento urbano impulsadas por el alcalde Enrique Galindo, lo que ha consolidado la zona como un referente navideño.

Como parte del operativo, la SSPC instalará un módulo de vigilancia permanente las 24 horas frente al Palacio Municipal, desde donde personal del C4 Municipal realizará monitoreo continuo mediante cámaras de videovigilancia ubicadas en distintos puntos del primer cuadro.

La estrategia, afirmó, busca inhibir delitos como robo a transeúnte, comercio o alteraciones al orden.