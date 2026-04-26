Interapas queda por debajo en recaudación y cobertura en 2025

En su Informe Anual de Resultados, el organismo operador Interapas reconoció que en 2025 no se lograron las metas de recaudación, así como el incremento de clientes apenas creció en un 1 por ciento.

Interapas informe anual resultados 2025

De acuerdo con el documento, en el rubro de recaudación este registró un incremento del 3.66 por ciento derivado de programas de recuperación de cartera vencida y la estabilización del flujo de efectivo, por lo que el organismo cerró con un patrimonio neto de 1 mil 395 millones 10 mil 237 pesos.

Sin embargo el organismo reconoció que esta cifra quedó por debajo de la meta anual propuesta, la cual preveía un incremento del 5 por ciento. Cabe resaltar que la cartera vencida del Interapas al cierre del 2025 fue de 1 mil 749 millones 793 mil 55 pesos distribuidos en los diversos municipios que conforman el organismo.

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Inversión y modernización en infraestructura

En el caso del programa de "Contratación del Servicio se registró el aumento del padrón de clientes apenas en un 1% con la incorporación de 6 mil 37 nuevos usuarios, derivado de los incentivos que eximieron el costo de derechos durante el primer semestre del año.

Durante 2025, la Dirección de Construcción invirtió 118.6 millones de pesos en la modernización de infraestructura en la zona metropolitana. Destacan la renovación de 6 mil 437 metros de drenaje, la rehabilitación de 2 mil 746 metros de redes de agua potable y cinco pozos.

Por su parte, la Dirección Jurídica gestionó 528 expedientes judiciales y administrativos, logrando concluir apenas 110 asuntos relevantes, entre ellos 50 juicios de nulidad, 42 amparos y 18 casos en distintas materias.

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Avances en eficiencia y retos en cobertura

Al final del informe el Interapas admitió que, al cierre de 2026, se registraron avances en eficiencia interna, como la reducción del costo por metro cúbico y en la capacidad de respuesta ante fugas. Sin embargo, la variabilidad en la disponibilidad de agua, derivada de la dependencia de El Realito y el abatimiento de pozos, sigue afectando la cobertura y la percepción del servicio.