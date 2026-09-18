Inversión histórica fortalecerá abasto de agua en zona norte

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Con una inversión superior a los 60 millones de pesos, el Gobierno de la Capital y el InTerapas pondrán en marcha el Plan Norte: Agua para Todos, una estrategia integral para reforzar el abastecimiento de agua potable en la zona norte de la ciudad mediante la perforación de nuevos pozos, la rehabilitación de infraestructura existente y la modernización de la red de distribución.

Al presentar el programa, el alcalde y presidente de la Junta de Gobierno del Interapas, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que se trata de una de las inversiones más importantes realizadas para esta zona de la ciudad, ya que permitirá incrementar el caudal disponible en 350 litros por segundo, con beneficios directos para más de 62 mil habitantes.

El proyecto contempla la perforación y equipamiento de dos nuevos pozos, la rehabilitación y modernización de cinco pozos ya existentes, además de la renovación de la infraestructura hidráulica para mejorar la eficiencia del servicio y brindar mayor certeza en el suministro de agua potable.

Durante el evento, realizado ante representantes ciudadanos, cámaras empresariales, legisladores locales, integrantes del Cabildo, autoridades federales y medios de comunicación, el presidente municipal reconoció el respaldo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de su delegado en San Luis Potosí, Darío González Castillo, para impulsar proyectos que fortalezcan la seguridad hídrica de la capital.

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Enrique Galindo recordó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha permitido concretar obras estratégicas desde 2023 para enfrentar la crisis de abastecimiento, entre ellas la perforación de nuevos pozos, la rehabilitación de infraestructura y, recientemente, la construcción del acueducto que conecta las presas El Peaje y San José.

Por su parte, el encargado de despacho de la Dirección General del Interapas, Arturo Jaimes Núñez, informó que el saneamiento financiero del organismo ha fortalecido su capacidad operativa y de planeación, lo que permite ejecutar proyectos de mayor alcance y responder con mayor eficiencia a las necesidades de agua potable y saneamiento en la zona metropolitana.