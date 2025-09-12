Investigará C. Badillo retraso con la Fiscalía

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, reconoció que la iniciativa para crear una Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas continúa en análisis dentro de comisiones legislativas y aún no tiene una fecha definida para su dictamen.

“Se pidieron algunas opiniones; la comisión quiere realizar un foro abierto para que pueda ser práctica esta fiscalía. La verdad es que voy a pedir un informe a las comisiones que lo están dictaminando, para ver en qué estatus se encuentra, y poder darle solución a esta problemática y que los colectivos puedan tener certeza de que este Congreso está trabajando en ese proyecto”, comentó.

Sus declaraciones se dan después de que el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP interpusiera un amparo indirecto en contra del Congreso del Estado, a fin de aprobar la creación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

Sobre la posibilidad de que la propuesta se apruebe este año, Badillo Moreno aclaró que no puede comprometer una fecha, ya que el proceso depende de acuerdos y consultas dentro de las comisiones, especialmente la de Primera de Justicia. “No sé quién haya levantado por ahí el compromiso… se deben hacer mesas intersecretariales y garantizar que la fiscalía cuente con los recursos necesarios”, agregó.

En mayo pasado, el diputado Luis Fernando Gámez Macías presentó la iniciativa de la creación de la Fiscalía Especializada. La propuesta plantea que esta instancia investigue, persiga y judicialice los delitos de desaparición forzada y cometida por particulares.