Invitan a la marcha del orgullo LGBT en Pozos

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Este sábado 11, por la tarde, habrá marcha de la comunidad LGBTIQ+ en Villa de Pozos. El comité organizador invitó desde ahora a las y los ciudadanos a presenciar y/o participar en este evento pensado como "un espacio para caminar con orgullo, promover el respeto y reconocer que la diversidad nos fortalece como comunidad".

Se trata de la segunda edición de la marcha y se realizará a partir de las 4:00 de la tarde. El punto de reunión de participantes y sus contingentes será el cruce de la avenida Julián de los Reyes (entrada principal a la cabecera municipal) y la lateral de la carretera 57. De ahí, la marcha se dirigirá hacia el jardín principal.

Una vez finalizada la marcha, habrá un evento cultural en el primer cuadro del municipio, donde el comité organizador prometió presentar "excelentes shows".

Integrantes de dicho comité expresaron que "una comunidad más incluyente se construye con respeto, empatía y la participación de todas y todos", por lo que se tiene la expectativa de que esta segunda marcha de la comunidad LGBTIQ+ tenga aún mayor visibilidad, participación y apoyo que la edición anterior.

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