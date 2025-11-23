IPICYT 25 AÑOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EDUCACIÓN DE POSGRADO EN SLP

Luis Salazar Olivo, Director General, IPICYT

El Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) celebra este 24 de noviembre sus primeros 25 años de vida, y nos enorgullece enormemente compartir esta celebración con la sociedad potosina. Este aniversario representa la suma de un esfuerzo colectivo que en tan sólo un cuarto de siglo ha convertido al IPICYT en un referente nacional e internacional en ciencia de frontera, innovación tecnológica y formación de nuevo talento académico.

La Fundación del IPICYT

El 24 de noviembre del año 2000, a punto de iniciar el siglo XXI, cristalizó la idea de fundar en San Luis Potosí un centro académico que realizara investigación científica, desarrollo tecnológico y ofreciera educación de posgrado en las áreas de ciencias naturales y exactas.

La fundación del IPICYT demandó salvar distintas circunstancias y acordar diversas voluntades. El Dr. José Luis Morán López presentó, en 1997, el proyecto de creación al Lic. Miguel Limón Rojas, Secretario de Educación Pública, y contó con apoyo del Gobernador Constitucional del Estado el Lic. Fernando Silva Nieto y los Presidentes Municipales de San Luis Potosí Luis García Julián y Alejandro Zapata Perogordo. El Presidente de la República firmó la creación de nuestro instituto el 24 de noviembre del año 2000.

El Trabajo Científico

y Tecnológico en el IPICYT

En estos 25 años, IPICYT integró sólidos grupos de trabajo en Biología Molecular, Ciencias Ambientales, Control y Sistemas Dinámicos, Geociencias Aplicadas y Materiales Avanzados. El 96% de nuestros investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII); el 50% de ellos con niveles II, III y Emérito, y una alta proporción de nuestros técnicos académicos pertenecen también al SNII.

El IPICYT cuenta con infraestructura científica de primer nivel. Un hito importante en el equipamiento científico del Instituto y en su consolidación como Centro Público de Investigación de alcance nacional fue la consecución, en 2006, de tres Laboratorios Nacionales mediante convocatoria emitida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El impulso de la comunidad académica y las gestiones institucionales para conseguir apoyos concurrentes del Gobierno del Estado por casi 40 millones de pesos posibilitaron la instalación del Laboratorio de Investigaciones en Nanociencias y Nanotecnología (LINAN), el Laboratorio Nacional de Biotecnología Agrícola, Médica y Ambiental (LANBAMA) y el Centro Nacional de Supercómputo (CNS). Significativamente, IPICYT obtuvo tres de los 15 Laboratorios Nacionales autorizados en esa primera convocatoria. Nuestros Laboratorios Nacionales siguen apoyando a la academia y a los sectores público y privado, y hacen del IPICYT el único Centro Público de Investigación que cuenta con tres Laboratorios Nacionales operando desde el inicio del programa.

Otro hito importante en la consolidación del IPICYT tuvo lugar esta semana. El 19 de noviembre, con los auspicios de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de la República, y la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), suscribimos un Memorándum de Entendimiento con el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, España. Este convenio promoverá las capacidades de ambas instituciones en investigación científica y tecnológica, formación de capacidades humanas y transferencia tecnológica e innovación.

La Formación de Nuevos Científicos

Desde la fundación, en IPICYT consideramos la formación de nuevos científicos como una de las aportaciones sustanciales al desarrollo social. Hoy contamos con programas de maestría y de doctorado en biología molecular, ciencias ambientales, geociencias aplicadas, control y sistemas dinámicos y materiales avanzados reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrados de la SECIHTI. Asimismo, en agosto de este año iniciamos el programa de maestría en inteligencia artificial.

Los posgrados de IPICYT han graduado estudiantes procedentes de toda la República y de países como Alemania, Austria, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos de América, Francia, Honduras, India, Reino Unido y Sri Lanka. Nuestros egresados se desempeñan exitosamente en instituciones académicas y empresas de base tecnológica en Mexico y el extranjero. Hasta octubre de 2025, IPICYT otorgó 1,185 grados: 774 de maestría y 411 de doctorado, 51% a mujeres (603) y 49% a hombres (582), y tenemos presencia de estudiantes de comunidades originarias (Nahua, Purépecha, Mixteco), buscando con ello un acceso igualitario a la educación avanzada.

Difusión y divulgación de la ciencia

La comunidad académica del IPICYT ha desarrollado también una intensa labor de difusión y divulgación científica para poner al alcance de la sociedad los avances científicos y tecnológicos.

Regularmente, el instituto organiza visitas guiadas, jornadas de puertas abiertas y talleres de divulgación para escolares, de preescolar a licenciatura. Además, participa activamente en programas estratégicos como el Programa ADA y Semana de la Ciencia, coordinados por el COPOCYT, asi como en el Verano de la Ciencia, que ofrecen a los jóvenes la oportunidad de integrarse a proyectos formales de investigación bajo la guía de investigadores consolidandos, haciendo del IPICYT un pilar del acceso universal al conocimiento.

Con el apoyo generoso de esta casa editorial, nuestros académicos publican regularmente en PULSO DIARIO DE SAN LUIS la sección “Tertio Millenio”, un foro de difusión de las investigaciones que se realizan en nuestros laboratorios y del avance científico en general.

Mención aparte merece la Liga de la Ciencia, una iniciativa de estudiantes de los posgrados del IPICYT para acercar a estudiantes de bachillerato al quehacer científico. Cada verano, durante seis fines de semana, estudiantes de posgrado del IPICYT muestran a chicos y chicas de bachillerato cómo resolver, experimentalmente, problemas de conocimiento en biología molecular, ciencias ambientales, geociencias, control y sistemas dinámicos o materiales avanzados y nanotecnología. Esta actividad que año con año desarrollan estudiantes del IPICYT es un fuerte estímulo para despertar tempranamente las vocaciones científicas en estudiantes de bachillerato. Algunos de ellos, años después, se incorporarán como estudiantes regulares a programas de posgrado en el IPICYT o en otras instituciones nacionales o en el extranjero.

El IPICYT como Centro

de Cultura Universal

El crecimiento cultural de nuestra comunidad es una constante en la vida del Instituto. Conferencias magistrales impartidas por destacados ponentes han permitido a nuestra comunidad ahondar en los más variados temas. El Dr. Eduardo Matos Moctezuma, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2007 y Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022, disertó sobre “Excavaciones en el Templo Mayor de Tenochtitlán”, el Mtro. José Miramontes Zapata†, Director fundador de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, nos mostró “Una ventana a la dirección orquestal”, la Dra. Concepción Company Company, integrante de El Colegio Nacional nos ilustró sobre “El acalorado problema del lenguaje incluyente” y la Dra. Anca Delgado, Associate Professor en Arizona State University dictó la conferencia “Red Mars, green Mars: the role of microbiomes in detoxification and bioweathering of Martian regolith”, entre muchas otras.

En apoyo a la cultura, la educación y el arte público en San Luis Potosí plasmamos en cerámica, mediante la técnica de trencadís, el mural “Ciencia, Tecnología y Sociedad”, una obra artistica que refleja la esencia del instituto, en nuestro muro más visible. Este mural monumental, que se inaugurará durante las celebraciones del XXV aniversario, es obra del artista plástico Rich Arnauda y se financió con aportaciones del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezado por el Maestro Enrique Francisco Galindo Ceballos, empresas y organizaciones como SMTA Capítulo Querétaro, Ascade, A/C Solutions y Proyectos, Asesoría y Construcción Eléctrica ORMART, e integrantes de la comunidad de IPICYT. En el plasmado del mural participaron con entusiamo integrantes de la comunidad de IPICYT y de la sociedad potosina.

Los Retos del Porvenir

Tras 25 años de labores, IPICYT es una comunidad que piensa, crea, colabora y transforma. Nuestro impacto social responde a mentes que cuestionan lo establecido e imaginan soluciones innovadoras, a investigadoras e investigadores cuya experiencia consolida líneas de investigación innovadoras, y a generaciones de estudiantes con ideas frescas, espíritu crítico y un claro compromiso por construir el futuro. Es también resultado del personal técnico, administrativo y de apoyo, cuya labor, muchas veces silenciosa pero totalmente indispensable, mantiene la marcha de nuestros laboratorios, aulas, programas y proyectos. Sin ellos y ellas la ciencia moderna dificilmente existiría. En IPICYT reconocemos el valor de su aportación a la actividad científica y al progreso social.

Hoy celebramos la construcción colaborativa de un centro de excelencia académica, y reafirmamos nuestra visión del futuro: impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico innovadores y formar talento capaz de enfrentar los retos científicos y sociales de nuestro tiempo.

En IPICYT seguiremos trabajando con la convicción y el empeño iniciales, buscando brindar a nuestro país las soluciones educativas, científicas y tecnológicas que demandan los retos de este tercer milenio.