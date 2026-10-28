J. M. Navarro descarta que socavones los hagan personas

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Luego de que hace unos días el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, señalara como sospechosos los socavones que se han registrado en la capital potosina, el alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, consideró que los desperfectos en ambos municipios, estarían relacionados con el desgaste de las tuberías, la humedad, las lluvias y la falta de mantenimiento de las redes de agua y drenaje.

El edil descartó que estas afectaciones se originaran o fueran provocadas deliberadamente por personas que pudieran estar excavando el pavimento.

Explicó que se trata de un problema que ocurre en distintas ciudades del país debido a las condiciones climatológicas y al deterioro de la infraestructura sanitaria, en particular de las tuberías antiguas, algunas fabricadas con asbesto, que con el paso del tiempo pierden resistencia.

Indicó que los hundimientos suelen presentarse con mayor frecuencia después de la temporada de lluvias, cuando la humedad y las filtraciones contribuyen al reblandecimiento del suelo. Agregó que las vialidades con carpeta asfáltica pueden ser más vulnerables a estas afectaciones.

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En el caso de Soledad de Graciano Sánchez, sostuvo que se trabaja en la preparación de un programa para reparar drenajes colapsados mediante un convenio con la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Gobierno del Estado, al que también se prevé incorporar recursos federales.