Realizan censo por daños tras lluvias

CIUDAD VALLES.- Cientos de empleados de Bienestar comienzan a llegar a municipios para hacer el censo del desastre de las inundaciones.

Desde el fin de semana, decenas de trabajadores de la Secretaría de Bienestar (SB) comenzaron a llegar a Valles, con la finalidad de iniciar el censo ciudadano de daños que ordenó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Los operarios de la SB han estado llegando a un hotel de la calle Veracruz, en la colonia Obrera y de ahí se trasladan a los municipios más afectados por los ríos en las crecientes del fin de semana.

La mandataria nacional dio a conocer el fin de semana mismo, cuando decenas de municipios sucumbían a las inundaciones, que destinaría 19 mil millones de pesos para ayudar a los damnificados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí