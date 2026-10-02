Lluvias causan deslaves y caída de árboles

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Ciudad Fernández.- Fuertes lluvias dejaron deslaves, una familia fue enviada al albergue y ya se realiza un monitoreo para cuantificar los daños y brindar apoyo a familias.

En conferencia de prensa, el alcalde Rodolfo Loredo Hernández, Andrés Izai Arellano titular de Protección Civil Municipal y la titular del Dif Rosaura Ponce Tapia, dieron a conocer los pormenores, tras la fuerte lluvia que se ha registrado desde el miércoles.

Señalaron que se trabaja de manera coordinada para atender los daños generados por las lluvias registradas, se realizó un operativo en comunidades como en la cabecera municipal.

En el operativo Carrusel participaron elementos a bordo de 5 unidades y 2 vehículos de primer respondiente.

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Se atendieron a 5 personas con crisis emocional, se brindó atención a una familia en condiciones precarias, se habilitó el albergue municipal y se trasladó a 4 menores de edad y 4 adultos mayores a un albergue.

Algunos árboles cayeron en algunas escuelas, por lo que fueron retirados para evitar alguna contingencia.

La dirección de Protección Civil dio a conocer que para evitar problemas por viviendas antiguas, se realizará el cierre de áreas peatonales en las calles Martínez, Galeana e Hidalgo, Martínez y Galeana.

Debido a que las lluvias continuarán, se mantiene el monitoreo en San Pablo, Llanitos, Sermón, Mojarras, Paraíso, Saucillo y Plan de Arriba, además de los cauces de los ríos.

Hicieron un llamado a la población a evitar cruzar cauces o zonas con corriente de agua, conducir a velocidad moderada y en caso de una contingencia comunicarse al 911 o al 487-128-1561, para recibir ayuda