Jaurías de perros van en aumento en SGS

Ante el incremento de jaurías en distintas colonias del municipio, principalmente en colonias como Fresnos, San Felipe, Santo Tomás y del sector oriente, el departamento de Ecología de Soledad, informó que por el momento, el área únicamente realiza labores de inspección y levantamiento de reportes.

La titular del área, Yasmín Luna Barrios, explicó que este departamento municipal funge como instancia supervisora, por lo que su intervención se limita a verificar denuncias y en caso necesario, levantar actas administrativas.

Respecto a la operación del Refugio Animal “Huellitas” inaugurado por el Gobierno estatal en el mes de agosto, la funcionaria señaló que el espacio se encuentra en el proceso de llevar a cabo jornadas de esterilización, sin embargo, afirmó que el sitio servirá para atender la problemática de animales en situación de calle tanto en Soledad como en la capital potosina.

Asimismo, señaló que actualmente, la autoridad competente para el control de jaurías, continúa siendo el área conocida anteriormente como Antirrábico.

“Ellos son quienes tienen el espacio y las facultades para regular esta situación, mientras que el municipio, todavía no cuenta con un lugar propio para resguardar a los animales”, comentó.

Sobre el número de perros callejeros que existen en el municipio, reconoció que no hay un registro exacto, debido a que muchos animales, son abandonados en la vía pública.

“Es un tema complicado, porque muchas veces los dueños simplemente los dejan fuera o los tiran desde los coches”.