Morenista cuestiona la labor de Gámez M.

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La conducción de la Mesa Directiva del Congreso quedó cuestionada luego de que la

diputada de Morena, Jessica Gabriela López Torres, pusiera en duda si las decisiones corresponden a la presidencia o al funcionario que la auxilia en los asuntos parlamentarios.

Cuestionamientos de Jessica Gabriela López Torres a la Mesa Directiva

El legislador del PVEM, Luis Fernando Gámez Macías negó que exista injerencia de Servicios Parlamentarios y descartó favoritismos entre las bancadas.

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Durante la sesión del martes, López Torres señaló que se encontraba en el último lugar de la lista de participaciones en asuntos generales y cuestionó quién conducía realmente el órgano legislativo. "He hecho varias apreciaciones al respecto de quién preside este Congreso, ya no sé si el titular de la directiva o el joven que ayuda en el apartado de parlamentarias", expresó.

Respuesta de Luis Fernando Gámez Macías a las dudas planteadas

En respuesta, Gámez Macías dijo respetar a la diputada, aunque no comparte su opinión. Sostuvo que las áreas de Planeación, Financiera, Comunicación Social y Servicios colaboran con la Mesa Directiva, pero aseguró que esto no significa que influyan en sus decisiones.

Afirmó que a López Torres no se le negó el uso de la voz ni se le negará, y adelantó que buscará dialogar con ella.

Cuestionado sobre posible favoritismo, el presidente de la Directiva lo rechazó y afirmó que existe pluralidad, acuerdos y diálogo. Como ejemplo, mencionó al presidente de la Jucopo, quien es el coordinador de la bancada de Morena.

El área señalada está a cargo de Iván Alejandro Alarcón Villegas. En 2024, se desempeñaba como auxiliar general en comisiones. Antes de incorporarse al Congreso, de 2018 a 2021 trabajó como asesor del Verde y Morena.