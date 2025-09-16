J.M. Navarro llenó de vivas la noche patria

Juan Manuel Navarro Muñiz, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó ayer por la noche la ceremonia del Grito de Independencia desde el Palacio Municipal, donde cientos de familias se reunieron para vivir una noche llena de orgullo y tradición mexicana.

Previo a este momento histórico, el edil inauguró la verbena popular, donde ofreció de manera gratuita antojitos típicos como enchiladas potosinas, símbolo de la gastronomía soledense, además de atole, tamales, churros con azúcar, algodones, postres, aguas frescas, nachos y refrescos que fueron disfrutados por todos los presentes.

Mas tarde, desde el balcón principal de la Presidencia Municipal, el alcalde lanzó con energía las tradicionales arengas: “¡Viva México!, ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!, ¡Viva José María Morelos y Pavón!, ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!”, mismas que fueron respondidas con potentes “¡Vivas!” por parte de la multitud, que ondeaba orgullosa sus banderas mexicanas y lucía con entusiasmo sus atuendos tricolores.

El cielo de Soledad de Graciano Sánchez se iluminó con un espectáculo de pirotecnia que deslumbró a las y los asistentes, generando un ambiente de fiesta y unidad que se sintió en cada rincón de la Plaza principal; la noche patria culminó con la presentación en vivo de La Maquinaria Norteña, agrupación que puso a cantar y bailar a todas las familias reunidas, cerrando con éxito una de las celebraciones más esperadas por la población.

Con estas acciones, el gobierno municipal reafirma su compromiso de mantener vivas las tradiciones y de estar cerca de la ciudadanía, ofreciendo espacios de sana convivencia y alegría para las y los soledenses.