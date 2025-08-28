JMNM entrega parque recreativo en la cabecera

Juan Manuel Navarro Muñiz, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó la entrega del nuevo Parque Urbano en la colonia Villas de Soledad, en un ambiente de algarabía y festejo por parte de las familias beneficiarias, quienes reconocieron el compromiso del gobierno municipal de seguir impulsando proyectos que elevan la calidad de vida y fomentan la cohesión social, transformando espacios abandonados en sitios de desarrollo social.

En este Parque, ubicado muy cerca de la presidencia municipal, se construyó una cancha multifuncional, trotapista, área de juegos infantiles, gimnasio al aire libre, andadores peatonales, zonas de descanso y sanitarios, además de contar con cercado y moderna iluminación LED para garantizar la seguridad de las y los visitantes en un espacio de más de mil 200 metros cuadrados que se construyó con una inversión superior a los 4.2 millones de pesos, provenientes del Fondo de Fortalecimiento Municipal.

Durante su mensaje, el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz destacó que la transformación de Soledad se ha logrado gracias al respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y reiteró su compromiso de continuar generando más espacios de recreación y convivencia para las familias.

“Gracias a Villas de Soledad, la verdad es que les quedó hermosa esta área recreativa, parecía imposible que se fuera a hacer esta obra, pero hoy es una realidad, vamos a seguir construyendo más espacios recreativos como este, porque es la clave para seguir trabajando por nuestros niños y adultos mayores, integrando a las familias en una mejor época para Soledad”, expresó.

La presidenta del Sistema Municipal DIF, Ma. del Pilar Cardona Reyna, reconoció que este Parque será un punto de encuentro para toda la colonia y un lugar donde niños, jóvenes y adultos mayores podrán convivir de manera sana y segura. “Este espacio ustedes ya lo conocían en otras condiciones, y ahora lo ven transformado en un lugar de esparcimiento para venir con toda la familia, creo que es un gran trabajo que está haciendo nuestro Alcalde al velar siempre por el bienestar y la comodidad de los habitantes de Soledad”, aseguró.