Jonguitud Torres seguirá al frente de la FUP

En el epílogo del paro general de actividades que realizaron jóvenes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Daniela Jonguitud Torres, quien preside la Federación Universitaria Potosina (FUP) dijo que seguirá trabajando a favor de la comunidad estudiantil a pesar de las voces que piden su dimisión al cargo.

Manifestó, en entrevista, que “las expresiones de desconocimiento a nuestra representación fueron un golpe duro, tanto a nivel personal como para la Federación. La verdad, desde que rendí protesta para presidir la FUP, he procurado estar al pendiente de todas las necesidades de la comunidad estudiantil” y dijo entender que todo es parte del quehacer de representación estudiantil.