SLP

José Medina Mora hará un buen papel en el CCE: Ortuño

Señala el dirigente local de Coparmex que es una persona crítica, pero propositiva

Por Martín Rodríguez

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
José Medina Mora hará un buen papel en el CCE: Ortuño

La elección de José Medina Mora como presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) garantizará una postura firme del empresariado sobre las decisiones gubernamentales y de interés público, pero al mismo tiempo será una posición propositiva que arrojará elementos para ser escuchado por las autoridades, advirtió el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante.

Medina Mora ya fue presidente Nacional de Coparmex y fue el responsable de darle posesión a Luis Gerardo Ortuño en San Luis Potosí. 

El dirigente empresarial potosino, dijo que José Medina Mora siempre es alguien que mantiene respuesta a todo lo que sucede en el entorno, siempre ha sido propositivo tanto dentro como fuera de los cargos en los organismos empresariales, y lo calificó como “un gran líder” y por esa causa le va a ir muy bien a México.

Ortuño Díaz Infante explicó que el líder empresarial contribuirá en los temas importantes del país, es constructivo y se verán los resultados. 

Entre sus antecedentes, además de haber sido el presidente nacional de Coparmex, ha participado en el estado de Jalisco en diversos consejos, ha representado a Nacional Financiera y mantiene su actividad empresarial.

Luis Gerardo Ortuño agregó que siempre hay que estar activo, y precisamente esa es una de las características del nuevo dirigente nacional del CCE.

