Podrían jubilarse hasta 50 agentes
La renovación permite mantener operativa la Policía Municipal pese a jubilaciones.
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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que entre 40 y 50 agentes municipales se encuentran actualmente en condiciones de iniciar su proceso de jubilación, luego de acumular hasta tres décadas de servicio en la corporación policiaca municipal.
Jubilación de policías municipales en SSPC
Explicó que durante los últimos cinco años cerca de 90 elementos han obtenido su jubilación, principalmente con entre 30 y 32 años de servicio, mientras que existe otro grupo de policías que ya cumple con los requisitos para retirarse.
Renovación y formación de nuevos agentes
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Villa Gutiérrez señaló que la salida de estos elementos se ha podido atender con la incorporación de nuevo personal, pues durante el mismo periodo se han graduado cerca de 200 agentes y actualmente hay alrededor de 100 cadetes más en formación en el Instituto de Formación de la corporación.
De acuerdo con el funcionario, la renovación de la plantilla permite avanzar en la jubilación de policías con 30 o más años de servicio sin dejar desatendida la operación de la corporación, al contar con nuevos elementos que pueden incorporarse a las filas de la Policía Municipal.
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