Bloquean avenida San Pedro por falta de maestros en plantel

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Madres de familia de la Telesecundaria "Enrique Almazán Nieto", ubicada en la colonia Rovas Guillén Norte, bloquearon esta mañana la avenida San Pedro, en su intersección con Valentín Amador y camino a San Isidro, para exigir una solución a la falta de maestros que, aseguran, persiste desde el ciclo escolar pasado.

Las inconformes señalaron que, a más de 15 días de haber iniciado el ciclo escolar 2026-2027, todavía faltan tres docentes, situación que mantiene a tres grupos sin clases.

Explicaron que desde el ciclo escolar pasado realizaron la solicitud correspondiente ante la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), sin que hasta el momento hayan obtenido una respuesta favorable ni se haya regularizado la plantilla docente.

A esta situación se suma, denunciaron, el caso de una maestra que además de impartir clases realiza actividades administrativas de la Dirección, por lo que, señalaron, las labores de oficina terminan restando atención a los estudiantes.

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Afirmaron que el problema no es exclusivo del actual ciclo escolar ni del anterior, pues la institución ha enfrentado en años previos situaciones relacionadas con la falta de maestros, problemas en la administración directiva y quejas contra docentes.

Ante la falta de una solución, advirtieron que mantendrán bloqueada la vialidad hasta obtener una respuesta de las autoridades educativas.

Durante la protesta ya se han registrado confrontaciones con operadores del transporte público, sin embargo las manifestantes señalaron que mantendrán el cierre de la vialidad.