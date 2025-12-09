Justifica el IMSS cierre de guardería

Luego del bloqueo vial en el bulevar San Luis que protagonizaron personas que se identificaron como vecinos del fraccionamiento Jardines de Oriente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en la guardería maternal S.C. cuya reapertura reclaman, encontraron irregularidades y se tomó la decisión de cerrarla.

Precisó el IMSS que en el caso de esa guardería operada por una sociedad civil, no solventó inconsistencias y desviaciones operativas, para lo que el IMSS otorgó un plazo que los prestadores del servicio no cumplieron. Por medio de una comunicación oficial, la institución agregó que los padres de familia fueron enterados en diversas reuniones, la última de ellas ocurrida el sábado 6 de diciembre, dado que para "salvaguardar la integridad y el bienestar de las y los menores", determinaron la rescisión del contrato de servicios para esa guardería con esquema vecinal comunitario, pero fue necesario aplicar un protocolo de atención y acercamiento.