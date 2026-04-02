Juzgado da golpe a mineras

Un juzgado federal en San Luis Potosí, dejó sin efectos 44 concesiones mineras en la región Wirikuta, ubicadas en el Altiplano potosino, al resolver que fueron otorgadas sin consulta previa al pueblo wixárika.

Resolución judicial anula concesiones mineras

Los títulos correspondían a proyectos autorizados dentro del área natural protegida y sitio sagrado de esta comunidad indígena.

La resolución, emitida dentro del juicio de amparo 819/2011, establece la invalidez de las concesiones al no haberse realizado un proceso de consulta previo a su expedición.

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Obligación de consulta previa para nuevas concesiones

El criterio reconoce la obligación de incluir a las comunidades wixáritari en decisiones relacionadas con su territorio, recursos naturales y patrimonio cultural.

El fallo también determina que cualquier nueva concesión minera en territorio wixárika deberá sujetarse a un proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, con participación directa de la comunidad.

Como parte de la reparación integral, el juzgado ordenó medidas de restitución, indemnización y la elaboración de una versión accesible de la sentencia en español y wixárika para conocimiento de la población involucrada.

En municipios del Altiplano potosino como Real de Catorce, Charcas, Villa de la Paz y Matehuala permanecen concesiones para la exploración y explotación de oro, plata, cobre y zinc, tanto en manos de empresas privadas como de organismos oficiales.