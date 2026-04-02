logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VAMOS EQUIPOS!

Fotogalería

¡VAMOS EQUIPOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Juzgado da golpe a mineras

Cancela concesiones otorgadas en territorio del pueblo wixárika

Por Ana Paula Vázquez

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
A
Juzgado da golpe a mineras

Un juzgado federal en San Luis Potosí, dejó sin efectos 44 concesiones mineras en la región Wirikuta, ubicadas en el Altiplano potosino, al resolver que fueron otorgadas sin consulta previa al pueblo wixárika.

Resolución judicial anula concesiones mineras

Los títulos correspondían a proyectos autorizados dentro del área natural protegida y sitio sagrado de esta comunidad indígena.

La resolución, emitida dentro del juicio de amparo 819/2011, establece la invalidez de las concesiones al no haberse realizado un proceso de consulta previo a su expedición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Obligación de consulta previa para nuevas concesiones

El criterio reconoce la obligación de incluir a las comunidades wixáritari en decisiones relacionadas con su territorio, recursos naturales y patrimonio cultural.

El fallo también determina que cualquier nueva concesión minera en territorio wixárika deberá sujetarse a un proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, con participación directa de la comunidad.

Como parte de la reparación integral, el juzgado ordenó medidas de restitución, indemnización y la elaboración de una versión accesible de la sentencia en español y wixárika para conocimiento de la población involucrada.

En municipios del Altiplano potosino como Real de Catorce, Charcas, Villa de la Paz y Matehuala permanecen concesiones para la exploración y explotación de oro, plata, cobre y zinc, tanto en manos de empresas privadas como de organismos oficiales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pasivos de Interapas rebasan los mil mdp
Pasivos de Interapas rebasan los mil mdp

Pasivos de Interapas rebasan los mil mdp

SLP

Jaime Hernández

Entre 2024 y 2025, los adeudos crecieron 18.25 por ciento, revela su cuenta pública

Juzgado da golpe a mineras
Juzgado da golpe a mineras

Juzgado da golpe a mineras

SLP

Ana Paula Vázquez

Cancela concesiones otorgadas en territorio del pueblo wixárika

Sin aumento, las incidencias viales por consumo de alcohol
Sin aumento, las incidencias viales por consumo de alcohol

Sin aumento, las incidencias viales por consumo de alcohol

SLP

Rolando Morales

Circulan 2 millones de vehículos “chocolate”
Circulan 2 millones de vehículos “chocolate”

Circulan 2 millones de vehículos “chocolate”

SLP

Ana Paula Vázquez

El dirigente Antonio Tirado informó que la solicitud formal se presentará en 60 días.