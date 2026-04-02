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Sin aumento, las incidencias viales por consumo de alcohol

Por Rolando Morales

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
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Sin aumento, las incidencias viales por consumo de alcohol

Durante el actual periodo vacacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, no ha detectado un aumento en conductores en estado de ebriedad; por el contrario, se ha registrado una disminución, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.El funcionario explicó que durante el fin de semana continuó el operativo de “Conducción Segura”, el cual arrojó menos casos de personas manejando bajo los efectos del alcohol. Atribuyó este comportamiento a que la ciudad presenta menor actividad en estos días, lo que también impacta en la reducción de incidentes.

Pese a ello, Villa Gutiérrez señaló que las acciones preventivas no se detendrán. Indicó que el operativo seguirá activo durante toda la temporada vacacional con el objetivo de mantener condiciones de seguridad vial.

Detalló que estos puntos de revisión no se concentran en zonas fijas, sino que se instalan de manera itinerante en distintos puntos de la ciudad, independientemente del día.

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