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Debido a que la alcaldía de Soledad, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desacataron la suspensión definitiva para usar el tiradero de El Zapote y este seguía utilizándose, el Juzgado Sexto de Distrito dio un plazo de 48 horas para encontrar un nuevo sitio alternativo para disposición de residuos.

Juzgado Sexto de Distrito ordena acciones inmediatas por incumplimiento

Dentro del fallo del juicio de amparo 474/2026, mediante el cual el Juzgado resolvió sobre el incumplimiento de una suspensión definitiva emitida en junio pasado contra el uso del basurero irregular, también se ordenó realizar acciones inmediatas a la Segam y a la Profepa para habilitar un nuevo sitio para la disposición de residuos del vecino municipio.

El proceso fue iniciado por inconformes que señalaron que el basurero seguía operando pese a la prohibición de hacerlo, debido a que el sitio carecía de autorización de impacto ambiental, y a que no se realizó monitoreo del acuífero, además de otros requisitos incumplidos.

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Alcaldía y Segam deben presentar calendario y monitoreo

El Juzgado consideró fundada la queja al comprobar que las autoridades no acataron la suspensión definitiva, por lo que dio al ayuntamiento un plazo de 48 horas para, entre otras órdenes, habilitar un sitio alterno o celebrar un convenio para usar otros sitios autorizados.

A la Segam y a la alcaldía les ordenó presentar un calendario para la rehabilitación del sitio y acreditar un monitoreo del acuífero para detectar contaminación por la basura.

El fallo fue dictado el 13 de noviembre, por lo que las autoridades ya debieron haber emprendido las acciones ordenadas.

Al respecto, la alcaldía soledense informó que desde hace varias semanas dejó de utilizar el sitio, por lo que ninguna de sus unidades recolectoras ni los prestadores particulares autorizados por el Municipio depositan actualmente basura en ese lugar.

Señaló que, hasta el momento de emitir su posicionamiento, no había recibido la notificación formal del nuevo requerimiento judicial. Una vez que esto ocurra, atenderá las disposiciones dentro de los plazos establecidos y presentará la documentación correspondiente para acreditar las acciones realizadas.

(Con información de Flor Martínez).