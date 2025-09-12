La CEDH se deslinda de queja de indígenas

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) aclaró que en el tema de los recursos aparentemente escatimados a grupos indígenas por personal de la Secretaría del Bienestar, no tiene injerencia debido a la ausencia de participación de instancias estatales, además de que los recursos que se manejan en este caso son de origen federal.

A través de área de Comunicación Social, la Comisión aclaró que sí se conoce el tema y que se le ha dado seguimiento, pero que, en caso de que se presentara alguna queja por parte de quienes se consideren agraviados, ésta tendría que canalizarse a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Lo anterior, porque los recursos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social para Pueblos Indígenas (FAISPIAM) son de origen federal, por lo que la CEDH no tiene competencia en el tema.

En otro tenor, la Comisión Estatal informó que su titular, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, firmó un convenio de colaboración con el secretario general de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Carlos Bárcenas Ramírez, con el fin de realizar acciones conjuntas de capacitación, promoción y garantía de respeto a los derechos humanos dentro del sector educativo potosino.

La funcionaria destacó que el personal docente cumple “un papel fundamental en la formación de ciudadanía y en la construcción de una cultura de paz basada en el respeto a la dignidad humana”. A su vez, el líder magisterial reiteró el compromiso del sindicato con “la defensa de los derechos de las y los trabajadores de la educación, así como con la formación integral de niñas, niños y adolescentes en un entorno de igualdad, no discriminación y respeto de los derechos humanos”.