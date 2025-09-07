La Coparmex pide fiscalizar recursos del nuevo Fideco

La reactivación del Fideicomiso para el Desarrollo Económico (Fideco) representa una herramienta clave para impulsar proyectos estratégicos en San Luis Potosí, siempre y cuando se garantice un manejo adecuado y transparente de los recursos, aseguró Luis Gerardo Ortuño Díaz, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el estado.

El dirigente empresarial consideró que este tipo de instrumentos resultan fundamentales para el fortalecimiento de la economía local, ya que permiten atender necesidades prioritarias con la participación conjunta de la iniciativa privada y del gobierno, bajo un esquema de control y supervisión que asegure resultados efectivos.

Desde la óptica del sector patronal, Ortuño Díaz Infante subrayó que uno de los principales retos a resolver es la infraestructura, particularmente en zonas de alta actividad productiva.

Entre las demandas más urgentes mencionó la rehabilitación de las laterales de la carretera 57, el mantenimiento de vialidades en la Zona Industrial y la construcción de puentes a desnivel en arterias estratégicas de la capital.

Añadió que los beneficios del fideicomiso no deben concentrarse únicamente en la capital, sino extenderse hacia municipios como Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde y Tamazunchale, donde también existen rezagos en materia de conectividad y desarrollo económico.

“Es importante que estos recursos lleguen a diferentes regiones del estado, porque la infraestructura es la base para detonar crecimiento”, puntualizó.

Coparmex respalda la posibilidad de reactivar el Fideco, pero advirtió que el reto estará en la correcta aplicación de los fondos para que realmente se traduzcan en proyectos de impacto social y económico para todo San Luis Potosí.