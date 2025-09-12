La Fenapo es auditable: Ciudadanos Observando

La asociación Ciudadanos Observando expuso que los recursos económicos del Patronato de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) sí son auditables, pues la propia Ley de Transparencia del Estado, en dos fracciones de su artículo 84, obliga a transparentar las aportaciones de personas físicas o morales ya sean en efectivo, especie, servicios, transferencias u otros conceptos.

El vocero de la asociación, José Guadalupe González Covarrubias, dijo estar en desacuerdo con el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, quien afirmó que los recursos económicos del Patronato de la Fenapo no se pueden auditar.

“Anda bastante mal ese señor; le falta leer la Ley de Transparencia”, comentó el activista y citó una publicación de Ciudadanos Observando de agosto de 2024 en la que ya se explicaba que, en su artículo 84 fracción L (cincuenta), la Ley de Transparencia indica los sujetos obligados que deben poner a disposición del público los datos sobre “ingresos recibidos, así como todas las donaciones que reciban de personas físicas o morales e instituciones públicas, sean éstos en efectivo, depósitos financieros, en especie, servicios, o de cualquier otra naturaleza, señalando en todos los casos el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como indicando el destino de cada uno de ellos”.

Además, la fracción LI (cincuenta y uno) señala que también deben transparentarse “donaciones hechas a terceros en dinero o en especie”.

González Covarrubias recordó que cuando Ricardo Gallardo Juárez, padre del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, se desempeñó como alcalde de la capital “hacía cosas parecidas y lo obligamos a transparentar las donaciones, con base en

la Ley”.