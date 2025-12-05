Acuerdo de paz en Ucrania, lejos aún

Moscú, Rusia.- El presidente ruso Vladimir Putin declaró que algunas propuestas incluidas en el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania son inaceptables para el Kremlin, lo que indica que cualquier posible acuerdo está lejos aún.

El presidente estadounidense Donald Trump ha puesto en marcha el esfuerzo diplomático más intenso para detener los combates desde que Rusia lanzó una invasión a gran escala sobre su vecino hace casi cuatro años. Pero la iniciativa de paz se ha topado una vez más con demandas difíciles de conciliar, especialmente en lo relativo a si Kiev debe ceder territorio a Moscú y cómo puede mantenerse a salvo de una futura agresión rusa.

Putin dijo que las conversaciones con enviados de Estados Unidos de esta semana, que duraron cinco horas, fueron “necesarias” y “útiles”, pero también “un trabajo difícil”. Algunas de las propuestas eran inaceptables para el Kremlin, afirmó.

Putin habló con la televisión India Today antes de aterrizar en Nueva Delhi el jueves. Según la información de Tass, Putin dijo durante la entrevista que las conversaciones en el Kremlin el martes “tomaron tanto tiempo” porque las partes “tuvieron que revisar cada punto” de la propuesta de paz de Washington.

Las propuestas estadounidenses discutidas en la reunión del Kremlin se basaron en discusiones anteriores entre Rusia y Estados Unidos, incluyendo su reunión con Trump en Alaska en agosto, pero también incluyeron nuevos elementos.

“Esta fue una conversación necesaria, muy concreta”, señaló el líder ruso. Había disposiciones que Moscú dijo estar dispuesta a discutir, mientras que otras “no podemos aceptarlas”, afirmó Putin.

“A veces decíamos: ‘Sí, podemos discutir esto, pero con eso no podemos estar de acuerdo’”.

Putin dijo que la propuesta inicial de 28 puntos se redujo a 27 y se dividió en cuatro secciones. Se negó a entrar en detalles sobre lo que Moscú podría aceptar y lo que considera inaceptable. Ninguno de los funcionarios involucrados en las negociaciones ha dado detalles de las importantes conversaciones.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su año, Jared Kushner, estaban previstos a reunirse con la delegación ucraniana liderada por Rustem Umerov tras las discusiones de los estadounidenses con Putin en el Kremlin.