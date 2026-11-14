La lectura a través de las APPS

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Pasó el Día Internacional del libro y esa juventud callada que parece estar clavada en sus audífonos o en su smartphones, sin decir nada ni gritar a los cuatro vientos el nombre del autor, el libro y las anécdotas de lo que lee, demanda montones de libros impresos, tendencias de poesía y prosa, de México, de Estados Unidos y de la onda japonesa. Son lectores de universos fantásticos, realismo, poesía y aventuras.

Para Eduardo Ochoa, hasta los viejos han cambiado de costumbre: la pandemia les aburrió de las aplicaciones y las redes y regresaron a la literatura, además de otras tendencias como el entretenimiento, expresado en juegos japoneses que desde la década del año 2000 fueron de moda. Pasan los años, las plataformas evolucionan y la lectura en físico es el mejor detalle.

LAS APPS DE LOS JÓVENES

Eduardo Ochoa, propietario de una librería en el centro histórico de la capital, refiere el uso de una aplicación llamada WadPad, que los rectores potosinos utilizan para autores que van realizando su novela en tiempo real y si llaman la atención de los usuarios de la aplicación que los siguen, los clientes van por un libro físico.

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Otra aplicación se denomina TikBook que permite a los usuarios comentar los libros que están leyendo. Los comentarios publicados en la plataforma, permiten incluso definir el rumbo de las preferencias de libros, por medio de espacio de internet que ayudan a elegir los productos editoriales más atractivos.

En estas plataformas, además de los libros de vanguardia como los de Colleen Hooveer, los lectores jóvenes buscan a Gabriel García Márquez, Ángeles Mastretta llevan la delantera como parte de lo buscado en las aplicaciones para conocer su trabajo y luego elegir. Sin embargo, en el caso de Colleen Hooveer, atrae a los jóvenes porque ella escribió un libro sobre cómo romper el círculo de maltrato, de violencia y de cadenas generacionales, en las que alguien maltrata al hijo, y éste a su vez o sus hijos. Su abuelo había maltratado a su papá, su papá a ella y ella que tiene una pareja seguía con el mismo círculo, y entonces decide romperlo.

LA LITERATURA INFANTIL

Ochoa refiere que hay libros que son muy preferidos para niños, de colecciones de aventuras, cuyos autores escriben sobre mascotas del otro mundo, los impostores del espacio y otras aventuras que se han ganado el público a través de la búsqueda en aplicaciones.

Asegura que hay narrativa diferente que va enriqueciendo el acervo de los niños y los va introduciendo la lectura. El vendedor de libros sostiene que no es verdad que la lectura va en peligro de extinción.

De hecho, asegura, el termómetro se encuentra precisamente en la venta de libros para pequeños. Sin embargo, los de aventuras y caricatura o personajes fantásticos, forman parte del eje temático central de los narradores.

LA GUERRA Y LA PAZ

En su librería, explica, fue necesario adaptar espacios para generar un concentrado en temas de la Segunda Guerra Mundial. El más famoso de los productos editoriales es "El diario de Ana Frank", pero abundan aquellos que buscan la narrativa en novelas y cuentos, o en su caso en argumentaciones basadas en el realismo.

Otros representan la reproducción de los libros personales de autores involucrados o que vivieron la guerra.

Algunos de ellos incluso han inspirado películas tales como "El niño en pijama de rayas".

SORPRESA: LA POESÍA SE VENDE

A pesar de que han pasado años desde que San Luis Potosí cobró importancia por su literatura y sus escritores, entre los que se encuentran generaciones como la Sociedad Literaria "Manuel José Othón", y que en su activismo luchan por atraer más y más lectores, Eduardo Ochoa sostiene que hay jóvenes de muy corta edad que se han interesado de manera acelerada por la poesía.

Asegura que la mayor parte de las ventas relacionadas con la poesía, dan cuenta de que a los jóvenes actuales les sigue inspirando el verso como parte de los contenidos románticos, tales como un libro denominado "Desfibrilador", que incluye poemas cuyos títulos se asemejan al del libro y van ligados directamente a los aspectos del corazón.

"Llama la atención porque la poesía se había dejado de leer y en este caso se concentra en una nueva generación que busca contenidos de desarrollo humano".

Alejandra Pizarnik es una autora que buscan las nuevas generaciones, escritora de poesía, alguna prosa y escritos de diarios. Según las ventas, ha causado sensación.

INFLUENCIA JAPONESA

Los niños se han inclinado poco a poco por lo que les ofrece Japón, entre lo que incluye sudokus, sopas de letras y cuadernos de colorear, estos últimos llamados mandalas.

MANGAS

Los jóvenes buscan en la literatura oriental, los textos japoneses denominados "mangas", cuyo método de lectura viene de atrás para adelante, no como la "Rayuela" de Julio Cortázar, sino de manera literal.

Las "mangas" ofrecen contenidos de todos los géneros, que incluyen románticos, de suspenso o mangas eróticas y todo lo que es literatura. Estar a la moda también obliga a reestructurar las librerías.

LOS CLÁSICOS RESPIRAN

Los lectores potosinos incluyen los clásicos tales como aquellos cuentos conocidos en fragmentos en los libros de texto gratuitos de la década de 1980 y 1990, de los autores más conocidos tanto mexicanos como de otros países de habla hispana, además de productos de origen alemán, estadounidense, francés o británico. Uno de los de los que suelen llevar se denomina el viejo y el mar, un producto de Ernest Hemingway.

ABURRIDOS DE LAS REDES, PERO FRAGMENTADOS

Una vez que concluyeron los efectos de la pandemia de coronavirus, la gente se aburrió de las redes sociales y por ello, Eduardo Ochoa advierte que aparte de su profunda división social, México también está dividido en la zona norte con librerías muy técnicas, es decir de tratados científicos o de libros de texto que van desde la primaria hasta las universidades.

En San Luis Potosí, los libros técnicos suelen circular en formato pdf y no se venden en la librería.

Para el caso de la zona sur del país, pero en el caso del sur y hasta el sureste, hay más venta de novela.

EL DIAGNÓSTICO DE AMPARO ROSILLO

Amparo Rosillo izquierdo, propietaria de otra librería, confirma que las aplicaciones influyen en la búsqueda de libros. Sin embargo, para los adultos es diferente porque todavía se enteran a través de de las noticias, de algún comentarista o de personas que comentan cuestiones culturales y tienen acceso a suficientes medios para ver las tendencias.

Añadió por lo general, un libro muy leído se hace viral en las redes y es cuando genera las ventas, como sucede con un libro que ella supone que va a ser un boom, porque habla sobre toda la política de la "Cuarta T" de López Obrador y de la presidenta

LA DOBLE VOZ DE LOS INFLUENCERS

Dijo que el sector juvenil tiene otra manera de leer. "Tienen otro chip... tienen otra manera de leer y es una manera de ellos como de convivir, de acercarse y de crear comunidades que se enfrentan a cuestiones.

Sin embargo, advierte de la doble posibilidad de exponerte a los influencers, porque como ellos, motores de promoción de libros, es posible que exista una alta probabilidad de exponerse a condiciones que no son verdad, pero ayudan a la promoción porque proponen temas novedosos.

Asegura que a los jóvenes les gusta mucho la ciencia ficción y la fantasía, que no se van a terminar, sino que se reinventan, lo que por ejemplo establece que un personaje determinado nada más cambia de nombre pero realiza un papel similar.

"No hemos todavía inventado nada nuevo... simplemente los clásicos siguen siendo los mejores y hay que leer los clásicos para entender o captar la belleza de la narrativa".

FACILIDAD PARA ELEGIR, DIFICULTAD PARA ESCOGER BIEN

Amparo Rosillo sostiene que en la era digital, los jóvenes localizan libros con facilidad, pero tienen algunos problemas para elegir la literatura adecuada o aprender de verdad con la lectura.

Advierte que hay peligro al elegir a través del internet de un libro, o incluso de generar canales de discusión sobre lo que sucede, porque tienen tanta información que es muy difícil ver realmente qué es cierto, qué es lo que les conviene y qué es lo que les perturba mucho.

Advierte que a través de la lectura, las generaciones mayores han formado su propio aprendizaje, una estructura y una base que permite la defensa sin recurrir al internet, pero los jovencitos, si han crecido en un ambiente hostil o sino no están en un ambiente familiar.

r estable, son muy vulnerables a muchas cosas.